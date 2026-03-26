“Combatir la impunidad será prioridad”: nuevo fiscal general asume el cargo

Tegucigalpa, Honduras.- Con un discurso centrado en el fortalecimiento de la justicia y el Estado de derecho, el nuevo fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore, asumió oficialmente su cargo tras la destitución de Johel Zelaya mediante un juicio político, marcando el inicio de una nueva etapa en el Ministerio Público. En sus primeras declaraciones, Reyes Theodore subrayó el compromiso con el que asume la titularidad del ente acusador del Estado. “Estoy asumiendo con un alto sentido de responsabilidad y compromiso este digno cargo como fiscal general de la República”, expresó, dejando claro que su gestión buscará responder a las demandas de la población en materia de justicia.

El nuevo funcionario enfatizó que su labor estará guiada por principios fundamentales del sistema democrático. “Lo tomo como un mandato claro de servir a la justicia, fortalecer el Estado de derecho y garantizar que la ley se aplique de forma objetiva e imparcial”, afirmó, en un mensaje que apunta a generar confianza en la institucionalidad. Asimismo, envió un mensaje directo a la ciudadanía, reiterando que su administración tendrá un enfoque firme contra la impunidad. “A la ciudadanía en general le expreso que mi gestión estará orientada a combatir la impunidad, proteger a las víctimas y asegurar que ninguna persona se encuentre encima de la ley”, declaró. En cuanto a las primeras acciones al frente del Ministerio Público, Reyes Theodore informó que ya inició acercamientos con el equipo institucional. “Ya nos reunimos con los directores que forman parte de este Ministerio Público con el objeto de generar propuestas que lleguen a servir a la sociedad para dar respuestas prontas y recuperar la institucionalidad del Ministerio Público”, detalló.