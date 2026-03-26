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"Exfiscal de la República": la nueva descripción en X que marca la salida de Zelaya

El exfuncionario actualizó sus redes sociales luego de ser removido del cargo en el primer juicio político aplicado a un fiscal general en Honduras

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 12:20
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El exfiscal general Johel Antonio Zelaya actualizó su perfil público en X/Twitter a “exfiscal de la República” tras ser destituido definitivamente por el Congreso Nacional la noche del miércoles 25 de marzo, luego de un juicio político en su contra.

 Foto: redes sociales
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La remoción se produjo con el voto de la mayoría del pleno legislativo, que lo señaló por negligencia e incompetencia en el ejercicio de sus funciones, convirtiéndolo en el primer titular del Ministerio Público en Honduras en ser sometido y separado del cargo mediante este mecanismo.

 Foto: EL HERALDO
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Tras la decisión, Zelaya abandonó el hemiciclo legislativo sin comparecer ante los diputados, mientras que imágenes capturadas por EL HERALDO lo mostraron saliendo con el puño en alto y una leve sonrisa.

 Foto: captura de pantalla
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Zelaya había sido suspendido previamente el 23 de marzo, cuando el Congreso admitió la denuncia de juicio político en su contra.

 Foto: cortesía Congreso Nacional
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Su llegada al cargo se había concretado el 27 de febrero de 2024, cuando fue ratificado como fiscal general con 110 votos.

 Foto: redes sociales
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Antes de ello, en 2023, había sido designado de forma provisional por una comisión permanente. Su postulación fue evaluada por la Junta Proponente, que lo ubicó entre los aspirantes mejor calificados del proceso.

 Foto: captura de pantalla
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El informe que sustentó su destitución se basó en el análisis de pruebas y en al menos siete testimonios, incluida su propia declaración.

 Foto: redes sociales
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Zelaya, originario de Reitoca, Francisco Morazán, es abogado con experiencia en el sector público y privado. A lo largo de su carrera se desempeñó como asesor de instituciones como la Procuraduría General del Ambiente y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), además de ejercer como asesor legal en el ámbito empresarial.

 Foto: cortesía Congreso Nacional
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También fue socio de un despacho jurídico y consultor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

 Foto: captura de pantalla
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En el plano político, tuvo participación a nivel municipal con el Partido Liberal, donde aspiró a cargos de elección popular, incluyendo una precandidatura a la alcaldía en 2021 y posteriormente una postulación como regidor.

 Foto: redes sociales
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