"Exfiscal de la República": la nueva descripción en X que marca la salida de Zelaya

El exfiscal general Johel Antonio Zelaya actualizó su perfil público en X/Twitter a “exfiscal de la República” tras ser destituido definitivamente por el Congreso Nacional la noche del miércoles 25 de marzo, luego de un juicio político en su contra.
La remoción se produjo con el voto de la mayoría del pleno legislativo, que lo señaló por negligencia e incompetencia en el ejercicio de sus funciones, convirtiéndolo en el primer titular del Ministerio Público en Honduras en ser sometido y separado del cargo mediante este mecanismo.
Tras la decisión, Zelaya abandonó el hemiciclo legislativo sin comparecer ante los diputados, mientras que imágenes capturadas por EL HERALDO lo mostraron saliendo con el puño en alto y una leve sonrisa.
Zelaya había sido suspendido previamente el 23 de marzo, cuando el Congreso admitió la denuncia de juicio político en su contra.
Su llegada al cargo se había concretado el 27 de febrero de 2024, cuando fue ratificado como fiscal general con 110 votos.
Antes de ello, en 2023, había sido designado de forma provisional por una comisión permanente. Su postulación fue evaluada por la Junta Proponente, que lo ubicó entre los aspirantes mejor calificados del proceso.
El informe que sustentó su destitución se basó en el análisis de pruebas y en al menos siete testimonios, incluida su propia declaración.
Zelaya, originario de Reitoca, Francisco Morazán, es abogado con experiencia en el sector público y privado. A lo largo de su carrera se desempeñó como asesor de instituciones como la Procuraduría General del Ambiente y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), además de ejercer como asesor legal en el ámbito empresarial.
También fue socio de un despacho jurídico y consultor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
En el plano político, tuvo participación a nivel municipal con el Partido Liberal, donde aspiró a cargos de elección popular, incluyendo una precandidatura a la alcaldía en 2021 y posteriormente una postulación como regidor.