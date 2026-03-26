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Edmundo Orellana al fiscal general Pablo Emilio Reyes: "Su juez será la historia"

El exfiscal general reaccionó al nombramiento de Pablo Emilio Reyes y subrayó que su gestión será evaluada por sus resultados, no por los votos recibidos

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 11:31
Edmundo Orellana al fiscal general Pablo Emilio Reyes: Su juez será la historia

Pablo Emilio Reyes Theodore fue juramentado como fiscal general tras la destitución de Johel Zelaya en el Congreso Nacional.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal general Edmundo Orellana reaccionó al nombramiento de Pablo Emilio Reyes Theodore como titular del Ministerio Público y aseguró que su gestión será determinante para su legado en el cargo.

"La motivación de los que votaron es pasado. Lo que viene es responsabilidad exclusiva del Fiscal General", expresó Orellana.

Añadió que "nadie recordará quién votó a su favor, pero todos sabrán de lo bueno o lo malo de su gestión. Su juez será la historia, no los diputados que lo votaron".

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Las declaraciones surgen luego de que el Congreso Nacional destituyera, con 93 votos, al fiscal general Johel Antonio Zelaya, tras la lectura del informe final de la Comisión Especial de Juicio Político la noche del miércoles 25 de marzo.

Zelaya había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa que regula este procedimiento y notificó su decisión de no comparecer ante el pleno legislativo.

Tras la votación, el Congreso juramentó de forma inmediata a Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo fiscal general, en un acto realizado a las 9:00 de la noche por el diputado Tomás Zambrano, en medio de incidentes protagonizados por legisladores del partido Libertad y Refundación (Libre).

En la misma sesión, el Legislativo aceptó la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, y designó a Wagner Vallecillo como titular interino del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional.

Perfil del nuevo fiscal general

Reyes Theodore es abogado con trayectoria en el ámbito público y privado, con experiencia en asesorías técnicas en instituciones estatales.

Inició su carrera en la Corte Suprema de Justicia y posteriormente ocupó cargos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Ministerio Público, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y el Servicio de Administración de Rentas.

Su perfil profesional se ha centrado en áreas administrativas, tributarias y empresariales del derecho. Fue finalista en el proceso de selección para fiscal general y fiscal adjunto, con una calificación cercana al 75%.

Además, participó como aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2022, aunque no integró la nómina final.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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