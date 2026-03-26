Edmundo Orellana al fiscal general Pablo Emilio Reyes: "Su juez será la historia"

Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal general Edmundo Orellana reaccionó al nombramiento de Pablo Emilio Reyes Theodore como titular del Ministerio Público y aseguró que su gestión será determinante para su legado en el cargo. "La motivación de los que votaron es pasado. Lo que viene es responsabilidad exclusiva del Fiscal General", expresó Orellana. Añadió que "nadie recordará quién votó a su favor, pero todos sabrán de lo bueno o lo malo de su gestión. Su juez será la historia, no los diputados que lo votaron".

La motivación de los que votaron es pasado. Lo que viene es responsabilidad exclusiva del Fiscal General. Nadie recordará quien votó a su favor, pero todos sabrán de lo bueno o lo malo de su gestión. Su juez será la historia, no los diputados que lo votaron. https://t.co/0t5Zq7Dvbl — Edmundo Orellana (@mundoorellana) March 26, 2026

Las declaraciones surgen luego de que el Congreso Nacional destituyera, con 93 votos, al fiscal general Johel Antonio Zelaya, tras la lectura del informe final de la Comisión Especial de Juicio Político la noche del miércoles 25 de marzo. Zelaya había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa que regula este procedimiento y notificó su decisión de no comparecer ante el pleno legislativo. Tras la votación, el Congreso juramentó de forma inmediata a Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo fiscal general, en un acto realizado a las 9:00 de la noche por el diputado Tomás Zambrano, en medio de incidentes protagonizados por legisladores del partido Libertad y Refundación (Libre). En la misma sesión, el Legislativo aceptó la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, y designó a Wagner Vallecillo como titular interino del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional.

Perfil del nuevo fiscal general