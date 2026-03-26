"Una noche histórica": reacciones políticas tras destitución de Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-Las reacciones políticas no se hicieron esperar tras la destitución del fiscal general Johel Antonio Zelaya, aprobada con 93 votos la noche del miércoles 25 de marzo en el Congreso Nacional, en el marco del juicio político en su contra.
La designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, celebró la decisión del Legislativo y la calificó como un paso hacia la legalidad.
"El juicio político marca el inicio de la recuperación del Estado de derecho. En Honduras, nadie está por encima de la ley”, expresó. Añadió que “hoy más que nunca, la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés”.
-2 y contando... Con 93 votos— Maria Antonieta Mejia (@manton15) March 26, 2026
El juicio político marca el inicio de la recuperación del Estado de derecho. En Honduras, nadie está por encima de la ley.
Hoy más que nunca, la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés..
En la misma línea, la diputada nacionalista Johana Bermúdez calificó la jornada como un momento clave para el país.
“Una noche histórica para Honduras. Hoy marcamos un nuevo capítulo: tenemos nuevo Fiscal de la República”, afirmó. Según Bermúdez, el cambio representa “la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y la reafirmación de la justicia como pilar de nuestra democracia”.
🌟 Una noche histórica para Honduras 🌟— DRA. JOHANA BERMÚDEZ (@drabermudezhn) March 26, 2026
Hoy marcamos un nuevo capítulo: tenemos nuevo Fiscal de la República. Este momento no solo simboliza un cambio, sino la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y la reafirmación de la justicia como pilar de nuestra...
Cambios en el Ministerio Público y el Poder Judicial
Durante la sesión, el Congreso Nacional dio lectura al informe final de la Comisión Especial de Juicio Político, que derivó en la destitución de Zelaya.
El ahora exfiscal había presentado previamente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula este proceso, así como una nota en la que renunciaba a comparecer ante el pleno.
Tras la votación, el Congreso procedió a juramentar a Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo titular del Ministerio Público, en un acto realizado a las 9:00 de la noche por el diputado Tomás Zambrano. La sesión estuvo marcada por disturbios protagonizados por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
En el mismo pleno legislativo, se leyó la renuncia de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, y se nombró a Wagner Vallecillo como presidente interino del Poder Judicial.