"Una noche histórica": reacciones políticas tras destitución de Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-Las reacciones políticas no se hicieron esperar tras la destitución del fiscal general Johel Antonio Zelaya, aprobada con 93 votos la noche del miércoles 25 de marzo en el Congreso Nacional, en el marco del juicio político en su contra. La designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, celebró la decisión del Legislativo y la calificó como un paso hacia la legalidad. "El juicio político marca el inicio de la recuperación del Estado de derecho. En Honduras, nadie está por encima de la ley”, expresó. Añadió que “hoy más que nunca, la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés”.

-2 y contando... Con 93 votos



El juicio político marca el inicio de la recuperación del Estado de derecho. En Honduras, nadie está por encima de la ley.



Hoy más que nunca, la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés.. — Maria Antonieta Mejia (@manton15) March 26, 2026

En la misma línea, la diputada nacionalista Johana Bermúdez calificó la jornada como un momento clave para el país. “Una noche histórica para Honduras. Hoy marcamos un nuevo capítulo: tenemos nuevo Fiscal de la República”, afirmó. Según Bermúdez, el cambio representa “la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y la reafirmación de la justicia como pilar de nuestra democracia”.

🌟 Una noche histórica para Honduras 🌟



Hoy marcamos un nuevo capítulo: tenemos nuevo Fiscal de la República. Este momento no solo simboliza un cambio, sino la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y la reafirmación de la justicia como pilar de nuestra... — DRA. JOHANA BERMÚDEZ (@drabermudezhn) March 26, 2026

Cambios en el Ministerio Público y el Poder Judicial