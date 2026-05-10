Honduras registra 454 incendios forestales y más de 18,600 hectáreas dañadas

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la temporada seca los incendios forestales se han incrementado en el país, a la fecha se registran al menos 454 siniestros, dejando más de 18,600 hectáreas de bosque devastadas a nivel nacional.

De acuerdo con reportes del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el departamento de Francisco Morazán figura entre las zonas más afectadas, junto a diversas áreas protegidas que han sufrido daños significativos en su cobertura vegetal y biodiversidad.

Uno de los factores que más preocupa a los organismos de socorro es que más del 90% de los incendios tienen origen humano, ya sea por quemas agrícolas mal controladas, negligencia o acciones intencionales que se salen de control.