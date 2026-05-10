  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras registra 454 incendios forestales y más de 18,600 hectáreas dañadas

Son más de 450 incendios los que se registran en lo que va del año; el departamento más afectado es Francisco Morazán, junto a diversas áreas protegidas.

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 14:11
Honduras registra 454 incendios forestales y más de 18,600 hectáreas dañadas

Son más de 450 incendios forestales que se registran este año, los cuales han dañado más de 18,000 hectáreas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la temporada seca los incendios forestales se han incrementado en el país, a la fecha se registran al menos 454 siniestros, dejando más de 18,600 hectáreas de bosque devastadas a nivel nacional.

De acuerdo con reportes del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el departamento de Francisco Morazán figura entre las zonas más afectadas, junto a diversas áreas protegidas que han sufrido daños significativos en su cobertura vegetal y biodiversidad.

Uno de los factores que más preocupa a los organismos de socorro es que más del 90% de los incendios tienen origen humano, ya sea por quemas agrícolas mal controladas, negligencia o acciones intencionales que se salen de control.

¿Cómo evitar golpes de calor ante las altas temperaturas en Honduras? Esto recomienda Salud

Los más de 400 incendios han causado que las instituciones encargadas de atender las emergencias intensifiquen las labores de control y combate del fuego en distintas regiones del país.

En la capital, los efectos de las quemas son visibles, pues una densa capa de humo cubre la ciudad, afectando la calidad del aire y generando preocupación entre la población por posibles impactos en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos informaron que actualmente hay incendios forestales en El Cimarrón y en El Chimbo, donde se está tratando de controlar los mismos.

El termómetro superará los 40 grados: así estará el clima este Día de la Madre en Honduras

Las autoridades advierten que las quemas agrícolas continúan siendo una práctica común en zonas rurales, especialmente en épocas de sequía, lo que incrementa considerablemente el riesgo de incendios forestales fuera de control.

Ante la situación, los entes de socorro hicieron un llamado urgente a la conciencia ciudadana a evitar prácticas que puedan provocar incendios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias