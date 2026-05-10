Honduras registra 454 incendios forestales y más de 18,600 hectáreas dañadas

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la temporada seca los incendios forestales se han incrementado en el país, a la fecha se registran al menos 454 siniestros, dejando más de 18,600 hectáreas de bosque devastadas a nivel nacional.
De acuerdo con reportes del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el departamento de Francisco Morazán figura entre las zonas más afectadas, junto a diversas áreas protegidas que han sufrido daños significativos en su cobertura vegetal y biodiversidad.
Uno de los factores que más preocupa a los organismos de socorro es que más del 90% de los incendios tienen origen humano, ya sea por quemas agrícolas mal controladas, negligencia o acciones intencionales que se salen de control.
Los más de 400 incendios han causado que las instituciones encargadas de atender las emergencias intensifiquen las labores de control y combate del fuego en distintas regiones del país.
En la capital, los efectos de las quemas son visibles, pues una densa capa de humo cubre la ciudad, afectando la calidad del aire y generando preocupación entre la población por posibles impactos en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos informaron que actualmente hay incendios forestales en El Cimarrón y en El Chimbo, donde se está tratando de controlar los mismos.
Las autoridades advierten que las quemas agrícolas continúan siendo una práctica común en zonas rurales, especialmente en épocas de sequía, lo que incrementa considerablemente el riesgo de incendios forestales fuera de control.
Ante la situación, los entes de socorro hicieron un llamado urgente a la conciencia ciudadana a evitar prácticas que puedan provocar incendios.