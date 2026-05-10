Atentan contra padre e hijo en taller mecánico de Yoro; uno murió en el hospital

El Progreso, Yoro.- Un ataque armado registrado este domingo -10 de mayo- dentro de un taller mecánico en el sector de Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro, dejó como saldo un hombre muerto y su hijo gravemente herido.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Humberto Vázquez, quien falleció mientras recibía atención médica en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque.

De manera preliminar, se informó que el hijo de la víctima también resultó herido de gravedad y permanece bajo observación médica.