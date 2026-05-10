Atentan contra padre e hijo en taller mecánico de Yoro; uno murió en el hospital

El Progreso, Yoro.- Un ataque armado registrado este domingo -10 de mayo- dentro de un taller mecánico en el sector de Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro, dejó como saldo un hombre muerto y su hijo gravemente herido.
La víctima mortal fue identificada como Carlos Humberto Vázquez, quien falleció mientras recibía atención médica en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque.
De manera preliminar, se informó que el hijo de la víctima también resultó herido de gravedad y permanece bajo observación médica.
Según la información inicial, sujetos desconocidos llegaron hasta el taller mecánico donde se encontraban padre e hijo y abrieron fuego contra ambos.
Tras el ataque, vecinos y personas que se encontraban en la zona alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron a las víctimas hacia un hospital.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Carlos Humberto Vázquez no logró sobrevivir.
El hecho violento ha causado consternación entre familiares, vecinos y conocidos de las víctimas, quienes llegaron hasta el lugar tras conocer lo ocurrido.
Agentes policiales y equipos de investigación se desplazaron hasta la escena para recopilar indicios y comenzar las diligencias que permitan esclarecer el crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre el posible móvil del ataque armado.