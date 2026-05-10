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Atentan contra padre e hijo en taller mecánico de Yoro; uno murió en el hospital

El ataque ocurrió en un taller ubicado en Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro. La víctima murió mientras recibía atención médica

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 13:53
Atentan contra padre e hijo en taller mecánico de Yoro; uno murió en el hospital

De manera preliminar, se informó que el hijo de la víctima también resultó herido de gravedad y permanece bajo observación médica.

 Foto: Cortesía

El Progreso, Yoro.- Un ataque armado registrado este domingo -10 de mayo- dentro de un taller mecánico en el sector de Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro, dejó como saldo un hombre muerto y su hijo gravemente herido.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Humberto Vázquez, quien falleció mientras recibía atención médica en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque.

De manera preliminar, se informó que el hijo de la víctima también resultó herido de gravedad y permanece bajo observación médica.

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Según la información inicial, sujetos desconocidos llegaron hasta el taller mecánico donde se encontraban padre e hijo y abrieron fuego contra ambos.

Tras el ataque, vecinos y personas que se encontraban en la zona alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron a las víctimas hacia un hospital.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Carlos Humberto Vázquez no logró sobrevivir.

El hecho violento ha causado consternación entre familiares, vecinos y conocidos de las víctimas, quienes llegaron hasta el lugar tras conocer lo ocurrido.

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Agentes policiales y equipos de investigación se desplazaron hasta la escena para recopilar indicios y comenzar las diligencias que permitan esclarecer el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre el posible móvil del ataque armado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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