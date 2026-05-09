Acribillan a hombre en zona montañosa de El Tigre, en Santa Cruz de Yojoa

Cortés, Honduras.- Un hombre fue asesinado la tarde de este sábado -9 de mayo- tras recibir varios impactos de bala en una zona montañosa de la comunidad de El Tigre, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento ocurrió en un área de difícil acceso, lo que ha complicado las labores iniciales de inspección en la escena del crimen.

La víctima, de quien hasta el momento no se ha establecido identidad, fue atacada con arma de fuego en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.