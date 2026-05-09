Acribillan a hombre en zona montañosa de El Tigre, en Santa Cruz de Yojoa

Cortés, Honduras.- Un hombre fue asesinado la tarde de este sábado -9 de mayo- tras recibir varios impactos de bala en una zona montañosa de la comunidad de El Tigre, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
De acuerdo con información preliminar, el hecho violento ocurrió en un área de difícil acceso, lo que ha complicado las labores iniciales de inspección en la escena del crimen.
La víctima, de quien hasta el momento no se ha establecido identidad, fue atacada con arma de fuego en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
En la inspección visual realizada en el lugar, se observó que el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles, lo que habría causado su muerte de manera inmediata.
Las autoridades informaron que, de momento, se desconoce el móvil del crimen y no se descartan varias líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.
Un elemento que llamó la atención de los investigadores es que el cuerpo del ahora occiso presentaba tatuajes en el rostro con imágenes asociadas a armas de fuego.
Equipos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar el área y realizar el levantamiento de evidencias que permitan avanzar en la investigación.
El cuerpo fue trasladado a la morgue correspondiente mientras continúan las diligencias para identificar a la víctima y determinar a los responsables del hecho violento.