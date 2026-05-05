Acribillan a pareja dentro de vehículo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una pareja fue asesinada a balazos dentro de un vehículo tipo turismo la tarde de este martes -5 de mayo- en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
El ataque se registró frente al colegio JTR, en la diez calle de la colonia San Carlos de Sula, según reportes preliminares.
De acuerdo con testigos, las víctimas se conducían tranquilamente por la zona cuando fueron interceptadas por un hombre armado que abrió fuego contra el automóvil.
Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó del lugar a bordo de otro vehículo, sin que hasta el momento se reporten capturas.
La ráfaga de disparos destruyó las ventanas del automóvil, dejando expuesto el interior donde se encontraban las víctimas.
La escena generó conmoción entre las personas que se encontraban en el sector, incluidos estudiantes que salían de su jornada académica.
Elementos policiales se trasladaron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad de las víctimas.
Tampoco se han establecido las causas del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el doble homicidio.