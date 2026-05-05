Acribillan a pareja dentro de vehículo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una pareja fue asesinada a balazos dentro de un vehículo tipo turismo la tarde de este martes -5 de mayo- en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El ataque se registró frente al colegio JTR, en la diez calle de la colonia San Carlos de Sula, según reportes preliminares.

De acuerdo con testigos, las víctimas se conducían tranquilamente por la zona cuando fueron interceptadas por un hombre armado que abrió fuego contra el automóvil.