Acribillan a dos vendedores de pan en Nacaome

Nacaome, Valle.-Un violento hecho criminal dejó como saldo dos personas muertas la tarde de este domingo 19 de abril en el sur de Honduras.

El doble homicidio se registró en el sector de Terrero Blanco, en el municipio de Nacaome, Valle, donde dos vendedores de pan fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban realizando su jornada laboral cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió en una zona concurrida, lo que provocó momentos de pánico entre vecinos y transeúntes que presenciaron la escena o se encontraban en las cercanías.