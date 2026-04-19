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Acribillan a dos vendedores de pan en Nacaome

El doble homicidio se registró en el sector de Terrero Blanco, en el municipio de Nacaome, Valle, donde dos vendedores de pan fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 20:40
Acribillan a dos vendedores de pan en Nacaome

Los fallecidos quedaron dentro del vehículo en el que se conducían.

 Foto: Cortesía

Nacaome, Valle.-Un violento hecho criminal dejó como saldo dos personas muertas la tarde de este domingo 19 de abril en el sur de Honduras.

El doble homicidio se registró en el sector de Terrero Blanco, en el municipio de Nacaome, Valle, donde dos vendedores de pan fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban realizando su jornada laboral cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió en una zona concurrida, lo que provocó momentos de pánico entre vecinos y transeúntes que presenciaron la escena o se encontraban en las cercanías.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para su identificación oficial.

Equipos forenses se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres y coordinar el traslado de los cuerpos hacia la morgue en Tegucigalpa.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los responsables.

El caso fue remitido a los cuerpos de investigación, que trabajan en la recolección de evidencias y testimonios que permitan avanzar en el proceso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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