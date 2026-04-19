Tragedia en Santa Bárbara: niña muere ahogada al caer en pecera

Santa Bárbara, Honduras.-Una tragedia enluta a una familia en el occidente de Honduras, luego de que una menor perdiera la vida en un accidente doméstico.

El hecho se registró en la comunidad de Los Laureles, en Santa Bárbara, donde una niña de apenas tres años murió ahogada tras caer accidentalmente en una pecera.

De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente ocurrió en un descuido, cuando la menor se encontraba en el interior de la vivienda familiar.

Fueron los propios adultos quienes, al percatarse de lo sucedido, intentaron auxiliarla de inmediato y realizaron maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, la pequeña ya no presentaba signos vitales al momento de ser atendida.