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Identifican a joven fallecida en accidente a la altura de residencial San Juan

El esposo de Angélica Solórzano resultó gravemente herido y permanece ospitalizado, mientras que el sospechoso fue capturado por la Policía poco después

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 17:48
Identifican a joven fallecida en accidente a la altura de residencial San Juan

La joven víctima fue identificada como Angélica Solórzano.

 Foto cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.– Como Angélica Solórzano fue identificada la joven que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el anillo periférico, a la altura de la residencial San Juan, en la capital.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se conducía junto a su esposo a bordo de una motocicleta, cuando fueron embestidos por un vehículo mientras se dirigían hacia su lugar de trabajo.

La joven laboraba en una panadería ubicada en la zona oriental de Tegucigalpa.

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El impacto fue de tal magnitud que Angélica Solórzano falleció en el lugar, mientras que su esposo resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece hospitalizado.

Este fue el vehículo involucrado en el fatal percance que segó la vida de la joven mujer.

Este fue el vehículo involucrado en el fatal percance que segó la vida de la joven mujer.

 (Foto cortesía: Redes sociales.)
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Según las primeras investigaciones, el conductor del vehículo involucrado habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del percance.

La Policía Nacional informó que el sospechoso fue capturado horas más tardes en estado de ebriedad y puesto a disposición de las autoridades competentes.

El conductor del automotor fue detenido mientras se determina su grado de responsabilidad en el fatal percance.

El conductor del automotor fue detenido mientras se determina su grado de responsabilidad en el fatal percance.

 (Foto cortesía: Redes sociales.)

El hecho ha generado consternación entre familiares y ciudadanos, mientras continúan las indagaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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