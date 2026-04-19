Identifican a joven fallecida en accidente a la altura de residencial San Juan

Tegucigalpa, Honduras.– Como Angélica Solórzano fue identificada la joven que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el anillo periférico, a la altura de la residencial San Juan, en la capital.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se conducía junto a su esposo a bordo de una motocicleta, cuando fueron embestidos por un vehículo mientras se dirigían hacia su lugar de trabajo.
La joven laboraba en una panadería ubicada en la zona oriental de Tegucigalpa.
El impacto fue de tal magnitud que Angélica Solórzano falleció en el lugar, mientras que su esposo resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece hospitalizado.
Según las primeras investigaciones, el conductor del vehículo involucrado habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del percance.
La Policía Nacional informó que el sospechoso fue capturado horas más tardes en estado de ebriedad y puesto a disposición de las autoridades competentes.
El hecho ha generado consternación entre familiares y ciudadanos, mientras continúan las indagaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.