Identifican a joven fallecida en accidente a la altura de residencial San Juan

Tegucigalpa, Honduras.– Como Angélica Solórzano fue identificada la joven que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el anillo periférico, a la altura de la residencial San Juan, en la capital.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se conducía junto a su esposo a bordo de una motocicleta, cuando fueron embestidos por un vehículo mientras se dirigían hacia su lugar de trabajo.

La joven laboraba en una panadería ubicada en la zona oriental de Tegucigalpa.