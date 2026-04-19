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"¡No salgas!": familia intentó evitar la salida del joven asesinado en Nueva Suyapa

Jackson Fabricio Varela, de 27 años, fue ultimado a disparos frente a un kínder en Tegucigalpa tras salir de su vivienda pese a advertencias de su familia

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 13:01
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La advertencia de su familia no logró impedir el desenlace fatal. Jayson Fabricio Varela, de 27 años, fue asesinado a disparos la noche del sábado en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, luego de salir de su casa pese a que sus parientes le pidieron que no lo hiciera.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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De acuerdo con el testimonio de su cuñado, momentos antes del crimen, la hermana de la víctima le insistió en que permaneciera en la vivienda.

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"Mi esposa le decía: ‘Jayson, no salgas, no salgas’. Pero salió. Al rato nos avisaron que lo venían persiguiendo, aquí lo encontramos sin vida", relató a EL HERALDO.

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El ataque ocurrió frente al kínder Lourdes Monsarrath, en el sector 4 de la colonia, donde el joven fue alcanzado por sujetos desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones.

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Versiones preliminares indican que Varela era seguido por varios individuos y fue interceptado en un tramo sin cámaras de vigilancia, donde se perpetró el crimen.

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El cuerpo quedó tendido en la vía pública y fue cubierto con una cobija negra mientras las autoridades realizaban el levantamiento correspondiente.

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El ataque ocurrió en un área concurrida, en las cercanías del campo Agafam y a espaldas del Instituto Nueva Suyapa, lo que ha generado preocupación y temor entre los vecinos del sector.

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Residentes del sector compartieron en redes sociales imágenes del hecho, en los que se observa que la víctima vestía una camisa azul celeste y un pantalón de mezclilla.

 Foto: redes sociales
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En el lugar quedaron varios casquillos de arma de fuego, que serán incorporados a la investigación.

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Hasta el momento, la Policía no reporta capturas ni ha determinado el móvil del asesinato, por lo que el caso continúa en investigación.

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