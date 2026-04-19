"¡No salgas!": familia intentó evitar la salida del joven asesinado en Nueva Suyapa

La advertencia de su familia no logró impedir el desenlace fatal. Jayson Fabricio Varela, de 27 años, fue asesinado a disparos la noche del sábado en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, luego de salir de su casa pese a que sus parientes le pidieron que no lo hiciera.
De acuerdo con el testimonio de su cuñado, momentos antes del crimen, la hermana de la víctima le insistió en que permaneciera en la vivienda.
"Mi esposa le decía: ‘Jayson, no salgas, no salgas’. Pero salió. Al rato nos avisaron que lo venían persiguiendo, aquí lo encontramos sin vida", relató a EL HERALDO.
El ataque ocurrió frente al kínder Lourdes Monsarrath, en el sector 4 de la colonia, donde el joven fue alcanzado por sujetos desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones.
Versiones preliminares indican que Varela era seguido por varios individuos y fue interceptado en un tramo sin cámaras de vigilancia, donde se perpetró el crimen.
El cuerpo quedó tendido en la vía pública y fue cubierto con una cobija negra mientras las autoridades realizaban el levantamiento correspondiente.
El ataque ocurrió en un área concurrida, en las cercanías del campo Agafam y a espaldas del Instituto Nueva Suyapa, lo que ha generado preocupación y temor entre los vecinos del sector.
Residentes del sector compartieron en redes sociales imágenes del hecho, en los que se observa que la víctima vestía una camisa azul celeste y un pantalón de mezclilla.
En el lugar quedaron varios casquillos de arma de fuego, que serán incorporados a la investigación.
Hasta el momento, la Policía no reporta capturas ni ha determinado el móvil del asesinato, por lo que el caso continúa en investigación.