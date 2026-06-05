¿De qué acusan al exdiputado de Libre? Este es el caso por el que fue capturado

El exdiputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, fue capturado por suponerlo responsable de los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución tentativa acabada, en un caso relacionado con hechos ocurridos el 17 de noviembre de 2018 en el occidente del país.
La detención fue coordinada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en conjunto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante tres allanamientos ejecutados en diferentes sectores de Copán y Ocotepeque, donde también fueron detenidas otras tres personas vinculadas al mismo expediente penal.
Junto al excongresista fueron capturados Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Adres Adolfo Ramos Navis, todos acusados por su presunta participación en el asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y en una tentativa de asesinato contra otra persona.
De acuerdo con las diligencias del Ministerio Público, el caso se remonta a una reunión ocurrida el 17 de noviembre de 2018, cuando la víctima, Mario Josué Chacón Fuentes, se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo.
En ese momento, habrían llegado tres de los capturados para exigir la devolución de unas armas relacionadas con el exdiputado.
Según la investigación, dichas armas habrían sido entregadas previamente por Romero Chinchilla a la víctima con el objetivo de cometer un asesinato contra otra persona, motivado por problemas personales.
Posteriormente, la víctima fue trasladada al sector conocido como “El Portillo” o “El Puente”, y días después fue encontrado sin vida en una zona de difícil acceso cubierta de maleza.
Las investigaciones establecen que la muerte de Chacón Fuentes habría sido planificada y coordinada por el exdiputado Víctor Hugo Romero Chinchilla, quien supuestamente facilitó las armas utilizadas en el hecho.
Asimismo, el expediente señala que Emeterio Carbajal Gómez habría utilizado su vehículo durante el desarrollo de los hechos, mientras que otros involucrados habrían participado en la ejecución del plan que derivó en el homicidio y en la tentativa de asesinato.
El Ministerio Público sostiene que el caso responde a una presunta venganza, luego de que la víctima habría sido contratada para cometer otro crimen que no llegó a concretarse.
Las autoridades indicaron que los cuatro detenidos serán puestos a disposición de los tribunales competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de otras personas en este caso ocurrido en 2018.