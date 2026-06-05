¿De qué acusan al exdiputado de Libre? Este es el caso por el que fue capturado

La detención fue coordinada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en conjunto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante tres allanamientos ejecutados en diferentes sectores de Copán y Ocotepeque, donde también fueron detenidas otras tres personas vinculadas al mismo expediente penal.