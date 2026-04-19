Acribillan a joven en barrio El Jazmín de El Paraíso

El Paraíso, Honduras.-Un joven fue asesinado a balazos por desconocidos en plena vía pública, en el barrio El Jazmín, en la ciudad de El Paraíso, en el oriente de Honduras.
La víctima fue interceptada por individuos que se movilizaban en motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el joven.
La víctima fue identificada como Félix Alvarado, de 29 años de edad, quien murió a causa de la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.
El ataque generó temor entre vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el crimen.
Asimismo, las autoridades no han determinado el móvil del ataque, por lo que no se descarta ninguna hipótesis en torno a este hecho.