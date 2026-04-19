Acribillan a joven en barrio El Jazmín de El Paraíso

El Paraíso, Honduras.-Un joven fue asesinado a balazos por desconocidos en plena vía pública, en el barrio El Jazmín, en la ciudad de El Paraíso, en el oriente de Honduras.

La víctima fue interceptada por individuos que se movilizaban en motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el joven.

La víctima fue identificada como Félix Alvarado, de 29 años de edad, quien murió a causa de la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.