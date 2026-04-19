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Asesinan a hombre en colonia Jerusalén de Morazán, Yoro

El suceso ocurrió en la colonia Jerusalén, en el municipio de Morazán, Yoro, donde perdió la vida Juan Rosales Ulloa

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 21:18
Asesinan a hombre en colonia Jerusalén de Morazán, Yoro

Juan Rosales Ulloa es la víctima mortal del hecho violento.

 Foto: Cortessía

Yoro, Honduras.-Un hecho violento se registró en las últimas horas en el norte de Honduras, que dejó una persona fallecida y un herido.

El suceso ocurrió en la colonia Jerusalén, en el municipio de Morazán, Yoro, donde perdió la vida Juan Rosales Ulloa.

De acuerdo con información inicial, el crimen se produjo en circunstancias aún no esclarecidas, por lo que se desconoce cómo ocurrió el hecho violento.

De manera extraoficial, trascendió la posibilidad de una segunda víctima mortal; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades competentes.

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Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Equipos de investigación trabajan en la recolección de indicios y testimonios que permitan determinar las causas del hecho y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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