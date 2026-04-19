Asesinan a hombre en colonia Jerusalén de Morazán, Yoro

Yoro, Honduras.-Un hecho violento se registró en las últimas horas en el norte de Honduras, que dejó una persona fallecida y un herido.

El suceso ocurrió en la colonia Jerusalén, en el municipio de Morazán, Yoro, donde perdió la vida Juan Rosales Ulloa.

De acuerdo con información inicial, el crimen se produjo en circunstancias aún no esclarecidas, por lo que se desconoce cómo ocurrió el hecho violento.

De manera extraoficial, trascendió la posibilidad de una segunda víctima mortal; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades competentes.