Hombre muere electrocutado mientras cortaba un árbol en El Negrito, Yoro

Yoro, Honduras.-Un trágico accidente cobró la vida de un hombre en las últimas horas en la colonia Rosario Núñez, de El Negrito, Yoro, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores domésticas.

La víctima fue identificada como Jorge Fuentes, quien, según versiones preliminares, se encontraba cortando un árbol cuando ocurrió el fatal incidente.

De acuerdo con los reportes, el hombre utilizaba un machete para realizar el trabajo, pero en un momento el instrumento hizo contacto con cables de alta tensión, provocando una descarga eléctrica de gran magnitud.

El impacto de la electricidad fue inmediato, dejándolo sin vida en el lugar del accidente, sin posibilidad de recibir asistencia médica oportuna.