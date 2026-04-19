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Hombre muere electrocutado mientras cortaba un árbol en El Negrito, Yoro

La víctima fue identificada como Jorge Fuentes, quien, según versiones preliminares, se encontraba cortando un árbol cuando ocurrió el fatal incidente

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 20:53
Hombre muere electrocutado mientras cortaba un árbol en El Negrito, Yoro

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de lo ocurrido, generando conmoción entre quienes conocían al fallecido.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.-Un trágico accidente cobró la vida de un hombre en las últimas horas en la colonia Rosario Núñez, de El Negrito, Yoro, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores domésticas.

La víctima fue identificada como Jorge Fuentes, quien, según versiones preliminares, se encontraba cortando un árbol cuando ocurrió el fatal incidente.

De acuerdo con los reportes, el hombre utilizaba un machete para realizar el trabajo, pero en un momento el instrumento hizo contacto con cables de alta tensión, provocando una descarga eléctrica de gran magnitud.

El impacto de la electricidad fue inmediato, dejándolo sin vida en el lugar del accidente, sin posibilidad de recibir asistencia médica oportuna.

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Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de lo ocurrido, generando conmoción entre quienes conocían al fallecido.

Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Nacional y personal correspondiente para realizar las diligencias iniciales y confirmar las circunstancias del hecho.

De manera preliminar, el caso es considerado como un accidente, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar con exactitud lo sucedido.

Este lamentable suceso ha causado pesar en la comunidad, donde Jorge Fuentes era conocido, y ha reavivado la preocupación por los riesgos al realizar trabajos cerca de líneas eléctricas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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