Sismo de magnitud 5.6 sacude el Pacífico frente a Honduras sin reportes de daños

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la mañana de este viernes 5 de junio se registró un sismo de magnitud 5.6 en las aguas del océano Pacífico, frente al territorio hondureño.

De acuerdo con el boletín sísmico preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:27 de la mañana y tuvo una profundidad de 22 kilómetros, con epicentro ubicado en las coordenadas 13.02 grados de latitud norte y 89.28 grados de longitud oeste.

El fenómeno se localizó a aproximadamente 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, en el departamento de Lempira, y a unos 255 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa, confirmaron Copeco, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).