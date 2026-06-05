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Sismo de magnitud 5.6 sacude el Pacífico frente a Honduras sin reportes de daños

El sismo fue percibido en algunas zonas del país; sin embargo, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas en tierra firme

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 08:18
Sismo de magnitud 5.6 sacude el Pacífico frente a Honduras sin reportes de daños

El fenómeno se localizó a aproximadamente 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, Lempira.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la mañana de este viernes 5 de junio se registró un sismo de magnitud 5.6 en las aguas del océano Pacífico, frente al territorio hondureño.

De acuerdo con el boletín sísmico preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:27 de la mañana y tuvo una profundidad de 22 kilómetros, con epicentro ubicado en las coordenadas 13.02 grados de latitud norte y 89.28 grados de longitud oeste.

El fenómeno se localizó a aproximadamente 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, en el departamento de Lempira, y a unos 255 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa, confirmaron Copeco, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

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Las autoridades indicaron que el sismo fue percibido en algunas zonas del país; sin embargo, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas en tierra firme.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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