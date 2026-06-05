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Presidente Asfura presenta reforma a ley de energía: "la ENEE no se privatiza; se fortalece"

El proyecto de ley busca la recuperación de más de L 16,000 millones para ser invertidos en hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales y seguridad

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 09:20
Presidente Asfura presenta reforma a ley de energía: la ENEE no se privatiza; se fortalece

Las pérdidas anuales del sistema eléctrico equivalen a más de la mitad del presupuesto nacional de Salud, detalla la propuesta de ley.

Foto: EFE.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura presentó al Congreso Nacional una reforma a la Ley del Subsector Eléctrico que busca modernizar el sistema, fortalecer la ENEE y mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del servicio.

De acuerdo a la iniciativa presidencial "Honduras pierde más de L 16,000 millones al año debido a las ineficiencias y pérdidas del sistema eléctrico nacional". Por lo que estos recursos podrían invertirse en hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales y seguridad para beneficio de la población.

Además, las pérdidas anuales del sistema eléctrico equivalen a más de la mitad del presupuesto nacional de Salud, detalla la propuesta de ley.

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La iniciativa propone una reorganización operativa de la ENEE mediante la especialización de las áreas de generación, transmisión y distribución, manteniendo siempre la propiedad y rectoría del Estado hondureño.

"La ENEE no se privatiza; se fortalece. Nuestro objetivo es construir una empresa más eficiente, transparente y capaz de brindar un servicio confiable a los hondureños", declaró el presidente Asfura al momento de ampliar los alcances del proyecto.

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"La reforma garantiza la propiedad estatal de la ENEE, protección de los usuario,estabilidad y continuidad del servicio, mayor transparencia y rendición de cuentas, reducción de pérdidas financieras y operativas", amplió.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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