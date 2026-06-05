Presidente Asfura presenta reforma a ley de energía: "la ENEE no se privatiza; se fortalece"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura presentó al Congreso Nacional una reforma a la Ley del Subsector Eléctrico que busca modernizar el sistema, fortalecer la ENEE y mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del servicio.
De acuerdo a la iniciativa presidencial "Honduras pierde más de L 16,000 millones al año debido a las ineficiencias y pérdidas del sistema eléctrico nacional". Por lo que estos recursos podrían invertirse en hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales y seguridad para beneficio de la población.
Además, las pérdidas anuales del sistema eléctrico equivalen a más de la mitad del presupuesto nacional de Salud, detalla la propuesta de ley.
La iniciativa propone una reorganización operativa de la ENEE mediante la especialización de las áreas de generación, transmisión y distribución, manteniendo siempre la propiedad y rectoría del Estado hondureño.
"La ENEE no se privatiza; se fortalece. Nuestro objetivo es construir una empresa más eficiente, transparente y capaz de brindar un servicio confiable a los hondureños", declaró el presidente Asfura al momento de ampliar los alcances del proyecto.
"La reforma garantiza la propiedad estatal de la ENEE, protección de los usuario,estabilidad y continuidad del servicio, mayor transparencia y rendición de cuentas, reducción de pérdidas financieras y operativas", amplió.