Presidente Asfura presenta reforma a ley de energía: "la ENEE no se privatiza; se fortalece"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura presentó al Congreso Nacional una reforma a la Ley del Subsector Eléctrico que busca modernizar el sistema, fortalecer la ENEE y mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del servicio.

De acuerdo a la iniciativa presidencial "Honduras pierde más de L 16,000 millones al año debido a las ineficiencias y pérdidas del sistema eléctrico nacional". Por lo que estos recursos podrían invertirse en hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales y seguridad para beneficio de la población.

Además, las pérdidas anuales del sistema eléctrico equivalen a más de la mitad del presupuesto nacional de Salud, detalla la propuesta de ley.