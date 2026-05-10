Nasry Asfura anuncia que construcción de tres hospitales queda suspendida

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras suspendió la ejecución de tres hospitales que serían construidos con fondos nacionales, luego de una orden emitida por el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Así lo dio a conocer el presidente Nasry Asfura quien explicó que, de los seis hospitales proyectados, tres continúan avanzando con normalidad debido a que cuentan con financiamiento internacional proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sin embargo, los otros tres proyectos enfrentan cuestionamientos relacionados con la procedencia de los recursos financieros. Asfura sostuvo que los denominados fondos nacionales no estaban disponibles dentro de la estructura presupuestaria del Estado, ya que para sostener esas construcciones sería necesario afectar el pago de otras obligaciones prioritarias del gobierno. “Voy a poner aquí entre comillas, con fondos nacionales que no existen. Son fondos nacionales que significan dejar de pagarle a otra gente, a proveedores, a medicinas, a planillas, para podernos hacer un hospital”, manifestó. Asimismo, aseguró que desde el inicio de la administración ya se había tomado la decisión de revisar la ejecución de esos hospitales debido a las dudas sobre su financiamiento. No obstante, indicó que la intervención reciente del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas terminó por frenar los proyectos. “Ahora, con mucha más razón, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas nos han ordenado totalmente y contundentemente que no debemos seguir construyendo los hospitales hasta que ellos nos den un dictamen definitivo”, afirmó.

Suspensión

Entre los proyectos suspendidos figura el Hospital General de Santa Bárbara, considerado por las autoridades como el caso más crítico. Según detalló, la obra fue detenida después de detectarse un incremento en el costo inicial, que pasó de 1,784 millones de lempiras a 3,800 millones, más del doble del valor originalmente proyectado, sin que el diseño definitivo estuviera concluido.

Otro de los proyectos afectados es el Hospital Básico de Salamá, cuya construcción fue paralizada debido a la falta de presupuesto para completar las etapas finales y a cuestionamientos sobre la transparencia de los desembolsos realizados previamente. De igual forma, el Hospital Básico de Ocotepeque quedó suspendido para someter a auditoría los contratos vigentes, luego de hallazgos relacionados con deficiencias en la planificación del proyecto y dudas sobre la viabilidad física del terreno donde se desarrollaban las obras.