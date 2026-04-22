TSC analiza contratos de tres hospitales en Olancho, Ocotepeque y Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) audita 47 contratos vinculados a la construcción de tres hospitales públicos ejecutados durante el gobierno de Xiomara Castro. La solicitud fue enviada el 8 de abril por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para revisar los procesos relacionados con los centros ubicados en Salamá (Olancho), Ocotepeque y Santa Bárbara. Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, informó que el análisis incluye unos 29,500 folios con documentación contractual que será evaluada para determinar su legalidad y cumplimiento. “En el caso de desarrollarse una investigación especial, o una auditoría especial, los hallazgos serán contemplados en un informe, y como en todos los procesos de auditoría e investigación, se dará a conocer si se notifican o no responsabilidades que podrían ser de tipo penal, civil o administrativo”, explicó Isaula.

Indicó que durante esta fase inicial de revisión no se tiene claridad absoluta sobre el alcance de los compromisos establecidos en los contratos firmados, por lo que el análisis permitirá identificar posibles inconsistencias o irregularidades. Cabe destacar que los hospitales objeto de revisión se encuentran ubicados en la zona occidental del país, donde se han ejecutado obras clave para fortalecer el sistema de salud pública. Además, las autoridades no descartaron la posibilidad de indagar en los cinco hospitales restantes prometidos por la administración gubernamental 2022-2026.

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