Matan a un hombre en la colonia Villa Nueva de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hecho violento se registró la madrugada de este miércoles en el sector 8 de la colonia Villa Nueva, en el Distrito Central, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a disparos por individuos desconocidos. De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido llevada hasta unas gradas del sector conocido como “El Zancudo”, donde fue ejecutada. Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado por las autoridades.

Vecinos de la zona alertaron a la Policía tras escuchar las detonaciones en horas de la madrugada. Agentes se desplazaron al lugar para acordar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue capitalina, donde se espera que sea identificado y se determine la causa exacta de muerte mediante la autopsia.

Violencia en aumento

La violencia continúa siendo una de las principales problemáticas en Honduras. En lo que va de 2026, el país ya supera los 700 homicidios, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).