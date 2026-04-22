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Matan a un hombre en la colonia Villa Nueva de la capital

Un hombre fue asesinado a disparos en la colonia Villanueva de la capital, donde su cuerpo fue encontrado en unas gradas del sector “El Zancudo”, sin que hasta el momento haya sido identificado por las autoridades

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 06:36
Matan a un hombre en la colonia Villa Nueva de la capital

El hombre fallecido no fue identificado por los vecinos del sector 8 de la colonia Villa Nueva.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Un hecho violento se registró la madrugada de este miércoles en el sector 8 de la colonia Villa Nueva, en el Distrito Central, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a disparos por individuos desconocidos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido llevada hasta unas gradas del sector conocido como “El Zancudo”, donde fue ejecutada. Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado por las autoridades.

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Vecinos de la zona alertaron a la Policía tras escuchar las detonaciones en horas de la madrugada. Agentes se desplazaron al lugar para acordar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue capitalina, donde se espera que sea identificado y se determine la causa exacta de muerte mediante la autopsia.

Violencia en aumento

La violencia continúa siendo una de las principales problemáticas en Honduras. En lo que va de 2026, el país ya supera los 700 homicidios, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).

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Desde el 1 de enero hasta el 20 de abril, se contabilizan al menos 700 muertes violentas, lo que representa un promedio de seis homicidios diarios y un incremento de 19 casos en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 681.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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