Hospital Escuela realizará brigada gratuita de cirugía de mano del 27 de abril al 1 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela anunció la realización de una brigada quirúrgica de mano, programada del 27 de abril al 1 de mayo de 2026, con el objetivo de atender a pacientes que requieren procedimientos especializados en esta área.

La jornada médica iniciará con una fase de evaluación y captación de pacientes, la cual se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026, en las instalaciones de la consulta externa de cirugía plástica del Hospital Escuela.

Durante esta jornada de evaluación, los especialistas revisarán los casos de los pacientes que presentan lesiones, deformidades o limitaciones funcionales en las manos, para determinar su elegibilidad para cirugía.

Las operaciones se realizarán de forma totalmente gratuita, según informaron los organizadores, como parte de un esfuerzo por ampliar el acceso a tratamientos especializados a personas de escasos recursos.