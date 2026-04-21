Hospital Escuela realizará brigada gratuita de cirugía de mano del 27 de abril al 1 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela anunció la realización de una brigada quirúrgica de mano, programada del 27 de abril al 1 de mayo de 2026, con el objetivo de atender a pacientes que requieren procedimientos especializados en esta área.
La jornada médica iniciará con una fase de evaluación y captación de pacientes, la cual se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026, en las instalaciones de la consulta externa de cirugía plástica del Hospital Escuela.
Durante esta jornada de evaluación, los especialistas revisarán los casos de los pacientes que presentan lesiones, deformidades o limitaciones funcionales en las manos, para determinar su elegibilidad para cirugía.
Las operaciones se realizarán de forma totalmente gratuita, según informaron los organizadores, como parte de un esfuerzo por ampliar el acceso a tratamientos especializados a personas de escasos recursos.
La brigada quirúrgica contará con un equipo de médicos especialistas en cirugía plástica y reconstructiva, quienes estarán a cargo de los procedimientos programados durante la semana de atención.
Las autoridades médicas indicaron que este tipo de jornadas permite mejorar la calidad de vida de los pacientes, especialmente aquellos que han sufrido accidentes, lesiones laborales o condiciones congénitas.
El proceso de atención comenzará con la valoración clínica en la consulta externa, donde se seleccionarán los casos que cumplan con los criterios médicos establecidos para la intervención quirúrgica.
Posteriormente, los pacientes seleccionados serán programados para cirugía entre el 27 de abril y el 1 de mayo de 2026, dependiendo de la complejidad de cada caso y la disponibilidad del equipo médico.
Se hizo un llamado a la población interesada para que acuda puntualmente a la jornada de evaluación, ya que será la única fecha habilitada para la captación de pacientes en esta brigada.
Con esta iniciativa, el Hospital Escuela busca fortalecer la atención especializada en cirugía de mano y reducir la lista de espera de pacientes que requieren este tipo de procedimientos en el país.