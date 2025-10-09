Hospital Escuela realizará brigada reconstructiva de mano la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela (HE) anunció que del lunes 13 al viernes 17 de octubre llevará a cabo una brigada reconstructiva de mano, dirigida a pacientes con lesiones, deformidades o malformaciones en esta parte del cuerpo.
Durante los cinco días de jornada médica, especialistas en cirugía plástica y reconstructiva atenderán de manera gratuita y sin excepción a todas las personas que acudan en busca de atención.
Según informó el Hospital en un comunicado, las intervenciones serán realizadas por médicos hondureños del centro asistencial en conjunto con cirujanos estadounidenses expertos en cirugía de mano.
La institución invitó a la población interesada a acudir a las instalaciones del Hospital Escuela para ser evaluada y, de ser candidata, programar el procedimiento quirúrgico dentro de los días de la brigada.
Agregó que las intervenciones no solo se ejecutarán en las instalaciones del Hospital Escuela, sino también en el Hospital Militar, donde ya se preparan para recibir a los pacientes que lo necesiten.
Cabe destacar que, “estas operaciones serán gratuitas, al momento de evaluarte, el personal encargado te indicará cuales son los requisitos que debes cumplir para poder ser operado”.
Previo a la gran brigada, las autoridades hospitalarias realizarán una jornada de evaluación, donde se determinará si el paciente requiere de una intervención quirúrgica o cualquier otro tipo de tratamiento.
Estas evaluaciones se realizarán durante la mañana y tarde del domingo 12 de octubre, a partir de las 6:00 a.m., las personas que acudan a la jornada tendrán que estar puntualmente en el área de cirugía plástica para ser atendidos en tiempo y forma.
Es importante recordar que para tener acceso a esta jornada, los pacientes deben portar su carné de citas. En caso de que se esté acudiendo al centro por primera vez, es obligatorio abrir un expediente clínico.
Niños o adultos con lesiones, malformaciones o enfermedades de los huesos como artritis, pueden asistir a este evento para recibir una atención especializada y saber cuales son los pasos a seguir para tratar su padecimiento.