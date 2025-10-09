Hospital Escuela realizará brigada reconstructiva de mano la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela (HE) anunció que del lunes 13 al viernes 17 de octubre llevará a cabo una brigada reconstructiva de mano, dirigida a pacientes con lesiones, deformidades o malformaciones en esta parte del cuerpo.

Durante los cinco días de jornada médica, especialistas en cirugía plástica y reconstructiva atenderán de manera gratuita y sin excepción a todas las personas que acudan en busca de atención.

Según informó el Hospital en un comunicado, las intervenciones serán realizadas por médicos hondureños del centro asistencial en conjunto con cirujanos estadounidenses expertos en cirugía de mano.

La institución invitó a la población interesada a acudir a las instalaciones del Hospital Escuela para ser evaluada y, de ser candidata, programar el procedimiento quirúrgico dentro de los días de la brigada.