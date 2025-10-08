Habilitación de obras en la salida a Danlí mejora la circulación vehicular

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción de la carretera que conecta Tegucigalpa con Danlí fue concluida entre los sectores de Villa Nueva y la posta policial de Villa Vieja, lo que ha permitido una mejora en el tráfico vehicular de la zona.

Conductores del transporte público y particular reportaron una circulación más fluida, especialmente en las horas pico, tras finalizar los trabajos principales del proyecto.

El tramo de 2.3 kilómetros era considerado uno de los puntos más críticos, donde los automovilistas podían tardar hasta tres horas en llegar a su destino debido al congestionamiento generado por las labores de construcción.

La obra, iniciada en febrero de 2025, forma parte del plan de alivio vial implementado para reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad de los usuarios.

Aunque aún faltan algunos detalles menores de señalización y limpieza, las autoridades informaron que el tránsito ya se normalizó en gran parte del corredor.