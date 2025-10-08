Habilitación de obras en la salida a Danlí mejora la circulación vehicular

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción de la carretera que conecta Tegucigalpa con Danlí fue concluida entre los sectores de Villa Nueva y la posta policial de Villa Vieja, lo que ha permitido una mejora en el tráfico vehicular de la zona.
Conductores del transporte público y particular reportaron una circulación más fluida, especialmente en las horas pico, tras finalizar los trabajos principales del proyecto.
El tramo de 2.3 kilómetros era considerado uno de los puntos más críticos, donde los automovilistas podían tardar hasta tres horas en llegar a su destino debido al congestionamiento generado por las labores de construcción.
La obra, iniciada en febrero de 2025, forma parte del plan de alivio vial implementado para reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad de los usuarios.
Aunque aún faltan algunos detalles menores de señalización y limpieza, las autoridades informaron que el tránsito ya se normalizó en gran parte del corredor.
“Nosotros nos tardábamos hasta siete horas para llegar a Danlí y solo en esta zona de Villa Nueva nos quedábamos hasta tres horas en tráfico”, recordó Dennis Bustamante, conductor de transporte público hacia Danlí.
El entrevistado mostró su alegría al expresar que “ya no vamos estas grandes colas que nos consumían casi el doble de energía”.
Bustamante tiene nueve años de viajar hacia Danlí y es uno de los conductores que más sufría ante el alto congestionamiento vial.
La reconstrucción del tramo se realizó en dos etapas, la primera desde la posta de Villa Vieja al desvío de Tatumbla.
Estos proyectos forman parte de una inversión de 1,200 millones de lempiras, subdivididos en tramos desde la posta de Villa Vieja, desvío Tatumbla – Pinares de Uyuca – Valle de Zamorano – Las Mesas – Ojos de Agua y Empalme Neteapa.
Actualmente se encuentra personal trabajando en algunos detalles finales de esta obra de Villa Nueva, donde el tráfico casi es normal.
Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) aseguraron que al finalizar por completo los trabajos en la zona, la circulación vehicular sea más fluida.