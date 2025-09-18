"12:55 AM y sigue el tráfico": conductores denuncian lentitud en carretera a Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- El tráfico en la salida a Oriente se ha convertido en un tormento diario para los conductores. La situación empeoró con las recientes lluvias registradas en el Distrito Central, que complicaron aún más la circulación vehicular. “12:55 AM y sigue el tráfico en la salida a Oriente”, denunció Jaret Ferrera, un ciudadano que intentaba llegar a su hogar después de una larga jornada de trabajo, pero quedó atrapado durante horas en la carretera. El congestionamiento generó desesperación en decenas de automovilistas, además de temor por las fuertes lluvias que caían sobre sus vehículos. Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en la zona se registró un acumulado superior a 120 milímetros de agua solo la noche del miércoles.

Los conductores debieron enfrentar una carretera mojada, resbaladiza y con visibilidad reducida, lo que aumentó el riesgo de accidentes. La ciudadanía responsabilizó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) por los lentos avances en la construcción de la carretera, considerada la principal causa del caos vehicular en el sector. "Es indignante, yo venía desde Oriente hacia Tegucigalpa, me costó casi cinco horas llegar. Ni un solo policía había en la zona, porque muchos conductores se metían sin hacer fila", relató Ivonne Osorio, afectada por el tráfico.

La ciudadana lamentó que “llevan más de tres años en la construcción de la carretera y en todo ese tiempo, no comprendo cómo no pudieron prever rutas alternas para aliviar el congestionamiento que provoca la misma reparación". Ante el riesgo, la ciudadana calificó la situación como “falta de empatía hacía los que circulamos por esas vías, además es una falta de profesionalismo y mala coordinación al no poder prevenir estas situaciones”. Este tramo carretero entre Villa Nueva y el desvío a Uyuca, tuvo que ser entregado desde 2024, pero, aún sigue en ejecución y con lentos avances. Hace tres meses, el Tribunal Supremo de Cuentas (TSC) realizó una inspección in situ en la carretera, debido a las múltiples denuncias de los vecinos del sector, pese a ello, no ha avanzado.