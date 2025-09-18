  1. Inicio
"12:55 AM y sigue el tráfico": conductores denuncian lentitud en carretera a Oriente

Las últimas lluvias registradas en la capital han complicado el tráfico en la salida a Oriente. Los vecinos de la zona piden a las autoridades que agilicen la construcción de la carretera

  • 18 de septiembre de 2025 a las 15:43
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar todas las precauciones posibles y evitar violar las medidas de tránsito, ya que esto podría provocar incidentes.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El tráfico en la salida a Oriente se ha convertido en un tormento diario para los conductores. La situación empeoró con las recientes lluvias registradas en el Distrito Central, que complicaron aún más la circulación vehicular.

“12:55 AM y sigue el tráfico en la salida a Oriente”, denunció Jaret Ferrera, un ciudadano que intentaba llegar a su hogar después de una larga jornada de trabajo, pero quedó atrapado durante horas en la carretera.

El congestionamiento generó desesperación en decenas de automovilistas, además de temor por las fuertes lluvias que caían sobre sus vehículos. Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en la zona se registró un acumulado superior a 120 milímetros de agua solo la noche del miércoles.

Inician las obras de pavimentación entre la Villa Vieja a Los Pinos

Los conductores debieron enfrentar una carretera mojada, resbaladiza y con visibilidad reducida, lo que aumentó el riesgo de accidentes.

La ciudadanía responsabilizó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) por los lentos avances en la construcción de la carretera, considerada la principal causa del caos vehicular en el sector.

“Es indignante, yo venía desde Oriente hacia Tegucigalpa, me costó casi cinco horas llegar. Ni un solo policía había en la zona, porque muchos conductores se metían sin hacer fila”, relató Ivonne Osorio, afectada por el tráfico.

El TSC realiza inspección a construcción de carretera a oriente tras denuncia ciudadana

La ciudadana lamentó que “llevan más de tres años en la construcción de la carretera y en todo ese tiempo, no comprendo cómo no pudieron prever rutas alternas para aliviar el congestionamiento que provoca la misma reparación".

Ante el riesgo, la ciudadana calificó la situación como “falta de empatía hacía los que circulamos por esas vías, además es una falta de profesionalismo y mala coordinación al no poder prevenir estas situaciones”.

Este tramo carretero entre Villa Nueva y el desvío a Uyuca, tuvo que ser entregado desde 2024, pero, aún sigue en ejecución y con lentos avances.

Hace tres meses, el Tribunal Supremo de Cuentas (TSC) realizó una inspección in situ en la carretera, debido a las múltiples denuncias de los vecinos del sector, pese a ello, no ha avanzado.

Al menos 80 puntos de la capital en riesgo de deslizamientos por lluvias

Este jueves, el Comité de Emergencia Municipal (Codem) declaró en alerta amarilla por 48 horas en el Distrito Central, debido a los pronósticos de lluvias. Los conductores de la salida a Oriente podrían volver a enfrentarse a un embotellamiento bajo la lluvia.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar todas las precauciones posibles y evitar violar las medidas de tránsito, ya que esto podría provocar incidentes.

