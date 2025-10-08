Grupo de danza folclórica pide apoyo para representar a Honduras en Colombia

Tegucigalpa, Honduras.- El talento del grupo de danza folklórica del Instituto Técnico Nueva Suyapa traspasó los límites nacionales al ser invitado a participar en el Festival Institucional e Internacional de Danzas de Montelíbano Córdoba, en Colombia.
Pese a la gran ilusión y ganas de poner el nombre de Honduras en alto, el grupo de 12 jóvenes aún no cuenta con el dinero suficiente para comprar los boletos de avión que los lleve a Colombia.
Los movimientos al compás de la música, las sonrisas, los gritos patrióticos y los trajes coloridos, reflejan todo el empeño que cada uno de los integrantes ha invertido para mantener en alto la cultura hondureña y llevarla a un plano internacional.
El pasado 15 de septiembre, en los desfiles patrios, el coordinador del grupo le entregó la petición de apoyo económico a la presidenta Xiomara Castro pero aún no reciben una respuesta.
“Hemos hecho una serie de notas, incluso a nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya el 15 de septiembre se le entregó en sus manos, donde le estamos pidiendo la ayuda para costear los pasajes de avión”, relató Mauricio Benavidez.
La misiva fue extensiva para el ministro de Educación, Daniel Esponda, según Benavidez. También “le hicimos llegar una nota al ministro Esponda para solicitarle su apoyo, ya que, como sabemos, este 2025 lo han decretado como el Año de las Artes”.
Lamentablemente, tampoco se ha recibido respuesta. El grupo de muchachos apasionado por la danza, por su parte, realiza recolectas con botellones en mano para sumar la cantidad que necesitan.
Sin embargo, a pocos días del evento programado para el 27 de octubre, el grupo folclórico aún no han recibido respuesta positiva y aún no cuentan con los recursos suficientes para el viaje.
Las personas o instituciones solidarias que deseen apoyar su presentación pueden comunicarse al teléfono móvil 9661-5390 o realizar una transferencia directa a la cuenta en BAC: 755198511, al nombre de Karla Daniela Sandres Hernández, tesorera del evento.