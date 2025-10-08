Grupo de danza folclórica pide apoyo para representar a Honduras en Colombia

Tegucigalpa, Honduras.- El talento del grupo de danza folklórica del Instituto Técnico Nueva Suyapa traspasó los límites nacionales al ser invitado a participar en el Festival Institucional e Internacional de Danzas de Montelíbano Córdoba, en Colombia.

Pese a la gran ilusión y ganas de poner el nombre de Honduras en alto, el grupo de 12 jóvenes aún no cuenta con el dinero suficiente para comprar los boletos de avión que los lleve a Colombia.

Los movimientos al compás de la música, las sonrisas, los gritos patrióticos y los trajes coloridos, reflejan todo el empeño que cada uno de los integrantes ha invertido para mantener en alto la cultura hondureña y llevarla a un plano internacional.

El pasado 15 de septiembre, en los desfiles patrios, el coordinador del grupo le entregó la petición de apoyo económico a la presidenta Xiomara Castro pero aún no reciben una respuesta.