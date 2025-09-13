Color, música y patriotismo llenan las calles del Distrito Central en la celebración del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles del Distrito Central se visten de colores, música y tradición este sábado 13 de septiembre, cuando miles de estudiantes de nivel básico de diferentes distritos educativos salen a rendir homenaje a la patria en su 204 aniversario de independencia. Conmemorando aquel histórico 15 de septiembre de 1821, cuando Honduras se liberó del dominio español, los niños desfilarán para recordar que la libertad es un legado que se renueva con cada generación. El coordinador del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip), Héctor Sabillón recordó que la normativa establece que los centros básicos deben desfilar el segundo domingo de septiembre; sin embargo, esta vez se dificulta porque la fecha cayó un 14 y la institución está con los preparativos del 15 de septiembre.

Por consiguiente, "El Cocip, liderado por la Secretaría de Educación decidió que básica desfilara 283 centros educativos en cada uno de sus distritos", detalló Sabillón.

Han pasado 204 años desde aquel momento decisivo y las nuevas generaciones llevarán en sus pasos y presentaciones artísticas el orgullo de ser hondureños. Los desfiles están encabezados por niños y niñas portando la bandera nacional, símbolo supremo de la soberanía.

Cuadros especiales y palillonas y pomponeras llenarán de energía las calles con sus coreografías. Las bandas de guerra, los pelotones estudiantiles marchan al compás de los tambores y cornetas, evocando la disciplina y el respeto por los valores patrios. Los cuadros especiales también son parte del espectáculo, mostrando escenas que representan oficios tradicionales, profesionales y personajes históricos que marcaron la identidad nacional.

Asimismo, los alumnos lucen vestidos típicos que reflejan la diversidad cultural de Honduras, desde el traje campesino hasta las galas que evocan a los pueblos originarios. Cada ruta del desfile ha sido organizada por la Dirección Municipal de Educación del Distrito Central, en coordinación con los centros educativos de la capital.

Participan 15 distritos educativos distribuidos en varias rutas. Entre ellas, desde la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, avanzará por el bulevar Kennedy y finalizará en la Plaza de las Banderas. En el sector de la colonia El Pedregal, el recorrido inició en los Laboratorios Francelia y culminará en el Instituto Nido de Águilas, mientras que en Palmira el trayecto es desde el edificio rojo hasta la Concha Acústica del Parque Central. Otra ruta saldrá desde Torocagua y concluirá en el Mall Premier, donde familias enteras podrán disfrutar del talento de los más pequeños. La Dirección de Educación subrayó que los cierres de calles se realizarán de manera temporal, y pidió a los conductores precaución y paciencia durante la mañana del desfile.