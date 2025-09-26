Grupo de danza folklórica pide apoyo para representar a Honduras en Colombia

Tegucigalpa, Honduras.- Hace más de un año, un grupo de jóvenes decidió unirse para realizar una presentación de danza folklórica en un evento escolar, pero nunca imaginaron que esta actividad traspasaría los límites nacionales y les abriría un amplio camino en el extranjero. Esto es parte de lo que han logrado los alumnos del Instituto Técnico Nueva Suyapa, quienes, debido a sus distinguidas presentaciones, lograron ser invitados al Festival Institucional e Internacional de Danzas de Montelíbano Córdoba, en Colombia. Este evento contará con la participación de distinguidos grupos folklóricos de varios países de Latinoamérica, como México y Paraguay.

“Yo me siento muy feliz al ser escogida para ir a Colombia, vamos a ir a representar el país en lo más alto, vamos a dejar muy bien el nombre de Honduras, porque nos sentimos felices al saber que nuestro grupo es el que va a participar allá”, expresó Nahomy Cáceres, una de las integrantes del grupo.

El amor, pasión y alegría destellan con fuerza en los ojos de Cáceres y sus compañeros siempre que muestran su repertorio de coreografías. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los movimientos al compás de la música, las sonrisas, los gritos patrióticos y los trajes coloridos, reflejan todo el empeño que cada uno de los integrantes ha invertido para que el grupo mantenga en alto la cultura hondureña. “Disfruto demasiado la danza, es lo que más me gusta hacer, entonces cada vez que vamos a un festival o tenemos una presentación, lo bailamos con amor, porque si no se baila con amor no se va a hacer nada”, aseguró la joven.

El equipo del Técnico Nueva Suyapa está conformado por 12 estudiantes: seis hombres y seis mujeres; cada uno fue seleccionado por su gran amor por la danza y la cultura, además de las destrezas y compromiso. Según Mauricio Benavides, instructor del grupo, en apenas un año y dos meses el equipo ha logrado obtener cinco trofeos: Mejor Pareja, Chico Independencia y los otros tres por trayectoria. “En el transcurso del año hemos estado en varias competencias nacionales, incluso en el regional también de danza folklórica, donde quedamos en quinto lugar, tenemos, en lo que es parejas, tenemos primer lugar y tercer lugar”, relató. Explicó que “el primer lugar lo tuvimos en Huellas de mi Tierra, en Olancho, y el tercer lugar lo tuvimos hace poco en el Festival Carlos Miranda, del Instituto Carlos Miranda. También tenemos el tercer lugar a nivel nacional, también en el Festival Carlos Miranda, en Educación Media” Sin embargo, Benavidez lamentó que apenas falta un mes para el evento y todavía no cuentan con los boletos de avión de los integrantes del equipo, pues cada uno ronda los 14,000 y 15,000 lempiras.