Festival de Venecia 2025: Los primeros looks de la alfombra roja

Heidi Klum, Barbara Palvin, Cate Blanchet y demás figuras del espectáculo desfilan por la alfombra roja en la inauguración de la Mostra de Venecia edición 2025

  • 27 de agosto de 2025 a las 12:07
1 de 10

Desde supermodelos de la talla de Heidi Klum hasta actrices hollywoodenses como Cate Blanchet, la Mostra de Venecia extiende su alfombra para recibir a las celebridades.

 Fotos: EFE.
2 de 10

Barbara Palvin aportó sensualidad y pasarela de lujo con su llegada a la Mostra luciendo un vestido negro ajustado estilo corsé.

 Foto: EFE.
3 de 10

Heidi Klum ha sido una de las más ovacionadas en la alfombra del festival. Un modelo en corte de sirena y de color rosa palo realza su figura de supermodelo.

 Foto: EFE.
4 de 10

Cate Blanchet, una de las invitadas especiales de este año, hizo su pasarela en un modelo negro de escote en el pecho y detalles en piedra.

 Foto: EFE.
5 de 10

La directora de cine y jurado de esta edición, Shannon Murphy, llevó capas y volumen a la alfombra.

 Foto: EFE.
6 de 10

También en representación del cuerpo de críticos del festival, Julia Ducournau modeló en un vestido negro en corte "A" y pliegues con movimiento.

 Foto: EFE.
7 de 10

La actriz australiana Claire Holt posó con un modelo de tono violeta con detalles en encaje.

Foto: EFE.
8 de 10

La cantante y rapera italiana Rose Villain lució arriesgada y algo irreverente con una propuesta que combinó metalizados, picos y un pop de color turquesa.

 Foto: EFE.
9 de 10

Emanuela Fanelli, en la alfombra roja de la gala inaugural del Festival de Cine de Venecia 2025.

 Foto: EFE.
10 de 10

El actor italiano Beppe Fiorello descolló con un clásico total black y gafas a juego.

 Foto: EFE.
