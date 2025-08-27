Festival de Venecia 2025: Los primeros looks de la alfombra roja

Desde supermodelos de la talla de Heidi Klum hasta actrices hollywoodenses como Cate Blanchet, la Mostra de Venecia extiende su alfombra para recibir a las celebridades.
Barbara Palvin aportó sensualidad y pasarela de lujo con su llegada a la Mostra luciendo un vestido negro ajustado estilo corsé.
Heidi Klum ha sido una de las más ovacionadas en la alfombra del festival. Un modelo en corte de sirena y de color rosa palo realza su figura de supermodelo.
Cate Blanchet, una de las invitadas especiales de este año, hizo su pasarela en un modelo negro de escote en el pecho y detalles en piedra.
La directora de cine y jurado de esta edición, Shannon Murphy, llevó capas y volumen a la alfombra.
También en representación del cuerpo de críticos del festival, Julia Ducournau modeló en un vestido negro en corte "A" y pliegues con movimiento.
La actriz australiana Claire Holt posó con un modelo de tono violeta con detalles en encaje.
La cantante y rapera italiana Rose Villain lució arriesgada y algo irreverente con una propuesta que combinó metalizados, picos y un pop de color turquesa.
Emanuela Fanelli, en la alfombra roja de la gala inaugural del Festival de Cine de Venecia 2025.
El actor italiano Beppe Fiorello descolló con un clásico total black y gafas a juego.