Tegucigalpa celebra 447 años entre avances, pero grandes rezagos en desarrollo

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa conmemora su 447 aniversario, recordando aquel poblado minero que con el tiempo se transformó en la capital del país. Hoy, sus calles, mercados y edificios verticales muestran avances de desarrollo, en contraste con el antiguo real de minas fundado por los españoles. La ciudad se mantiene en constante movimiento, como un destino comercial que atrae a hondureños y extranjeros. Sus torres y espacios de negocio reflejan prosperidad y la consolidan como polo de desarrollo. El urbanista Allan Rivera señaló que Tegucigalpa ocupa actualmente el segundo lugar en Centroamérica en construcción vertical, aunque advirtió que ese posicionamiento depende de las políticas públicas y la relación entre gobierno y empresa privada. No obstante, reconoció que en el desarrollo horizontal la capital está cinco años rezagada en comparación con otras ciudades, “incluso frente a San Pedro Sula”. Por su parte, Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), destacó que la construcción de apartamentos está en auge, aunque añadió: “Es una tendencia mundial, solo que en Honduras siempre llegamos tarde a la fiesta”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Amplió que para la eficiencia de una ciudad es necesario que se densifique y se verticalice, lo cual es importante para lograr la eficiencia de una ciudad. “Si se sigue creciendo así como nosotros a lo horizontal, llega un momento en que la corporación municipal no tiene dinero suficiente para mantener la ciudad y empiezan los problemas desastrosos de tráfico, falta de agua potable, energía eléctrica”, explicó.

Problemas

Para Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas ded Honduras, la capital ha experimentado un crecimiento en la última década, evidenciado en el auge de edificaciones residenciales y comerciales en diferentes zonas.Sin embargo, aclaró que este desarrollo se observa principalmente en Tegucigalpa y no en Comayagüela. Señaló que, pese a los avances, la inseguridad ciudadana continúa siendo el principal obstáculo para el progreso. Este problema incide en la movilidad y limita el uso del transporte público, ya que muchos ciudadanos prefieren trasladarse en sus vehículos por temor a ser víctimas de la delincuencia. “De nada sirve tener grandes construcciones si el tema de la inseguridad no se resuelve”, afirmó. La economista también subrayó la necesidad de ordenar el transporte pesado que circula en la capital y propuso establecer centros de abastecimiento en las salidas principales de la ciudad para evitar que camiones cargados ingresen a las calles internas, lo que agudiza los congestionamientos viales. A su criterio, este ordenamiento permitiría mejorar la movilidad y, al mismo tiempo, hacer más atractivo el turismo en la ciudad. En cuanto a los servicios básicos, Castillo indicó que el abastecimiento de agua es otro de los problemas más críticos.

Recordó que muchas familias de escasos recursos destinan parte importante de sus ingresos a comprar agua a distribuidores privados, lo que resulta injusto y limita la calidad de vida de la población. Además, se refirió a las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que afectan el dinamismo económico de Tegucigalpa.

“Cada vez que la energía se suspende, es un gran problema para el comercio, los hoteles, los restaurantes y otros servicios”, expresó. Recalcó que tanto el agua como la energía deben tener atención prioritaria si se quiere impulsar un verdadero desarrollo en la capital. Por su parte, la historiadora Natalie McCarthy García hizo referencia a la historia de Tegucigalpa y recordó cómo se ha transformado la ciudad y sus festividades.