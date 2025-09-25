Fiscalía del Consumidor supervisa comercios previo al feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños ya preparan sus maletas para salir a disfrutar del feriado Morazánico, el objetivo de la mayoría es hacer turismo interno y visitar los lugares turísticos del país. Mientras tanto, las autoridades ejecutan operativos para evitar que grandes y pequeñas empresas alteren los precios de productos y servicios, afectando la economía de los consumidores. “Durante tres días consecutivos, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Consumidor y Adulto Mayor (FECAM), realiza operativos a nivel nacional previo a la Semana Morazánica, con el propósito de proteger la economía, salud y derechos de los consumidores”, informó la institución.

En la supervisión también participan la Dirección de Protección al Consumidor (DPC), la Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y personal de Justicia Municipal.

Las autoridades decidieron aplicar la medida debido a que en temporadas altas de turismo como Semana Santa, Morazánica y Navidad, las empresas suelen alterar sus precios para obtener más ganancias. El transporte es uno de los sectores que está siendo inspeccionado: "se verificarán unidades de transporte público en las principales salidas del país para comprobar las tarifas, descuentos y trato digno a los adultos mayores", aseguró el MP.

Agregó que también mantienen bajo supervisión los precios en mercados, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias.

El enfoque no será solo el lado económico, las autoridades aseguraron que el objetivo también es “prevenir la comercialización de productos y medicamentos vencidos que representen un riesgo para la salud de los consumidores”. Las mismas medidas se aplican en los centros de recreación, restaurantes y hoteles, donde se comprobará que estén cumpliendo con las medidas de higiene, tarifas y todos los descuentos correspondientes para los adultos mayores.