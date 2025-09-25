  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Fiscalía del Consumidor supervisa comercios previo al feriado Morazánico

Las autoridades verificarán que no se alteren los precios en supermercados o en las tarifas del transporte público, debido a la Semana Morazánica

  • 25 de septiembre de 2025 a las 16:39
Fiscalía del Consumidor supervisa comercios previo al feriado Morazánico

Las autoridadesmantienen bajo supervisión los precios de los mercados, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños ya preparan sus maletas para salir a disfrutar del feriado Morazánico, el objetivo de la mayoría es hacer turismo interno y visitar los lugares turísticos del país.

Mientras tanto, las autoridades ejecutan operativos para evitar que grandes y pequeñas empresas alteren los precios de productos y servicios, afectando la economía de los consumidores.

“Durante tres días consecutivos, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Consumidor y Adulto Mayor (FECAM), realiza operativos a nivel nacional previo a la Semana Morazánica, con el propósito de proteger la economía, salud y derechos de los consumidores”, informó la institución.

¿Cuáles son los días libres para la empresa privada y pública en este Feriado Morazánico?

En la supervisión también participan la Dirección de Protección al Consumidor (DPC), la Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y personal de Justicia Municipal.

Las autoridades decidieron aplicar la medida debido a que en temporadas altas de turismo como Semana Santa, Morazánica y Navidad, las empresas suelen alterar sus precios para obtener más ganancias.

El transporte es uno de los sectores que está siendo inspeccionado: “se verificarán unidades de transporte público en las principales salidas del país para comprobar las tarifas, descuentos y trato digno a los adultos mayores”, aseguró el MP.

Semana Morazánica en Honduras: la historia de los tres feriados unificados

Agregó que también mantienen bajo supervisión los precios en mercados, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias.

El enfoque no será solo el lado económico, las autoridades aseguraron que el objetivo también es “prevenir la comercialización de productos y medicamentos vencidos que representen un riesgo para la salud de los consumidores”.

Las mismas medidas se aplican en los centros de recreación, restaurantes y hoteles, donde se comprobará que estén cumpliendo con las medidas de higiene, tarifas y todos los descuentos correspondientes para los adultos mayores.

Siete destinos turísticos cerca de la capital para visitar en la Semana Morazánica

El MP invitó a la población a “denunciar cualquier irregularidad o adulteración de precios a través de las instituciones correspondientes”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias