Albergue de Las Brisas avanza en un 99 % y pronto será inaugurado

Las autoridades municipales aseguraron que solo hace falta terminar la limpieza del albergue para declararlo finalizado. Aún no hay fecha de inauguración

  • 24 de septiembre de 2025 a las 16:31
El lugar tiene capacidad para un aproximado de 250 personas. La idea es auxiliar a la población que reside cerca del río Choluteca, como la colonia Las Brisas, Betania, Nora de Melgar y Kuwait.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Cada época de invierno, cientos de familias capitalinas viven con el temor de sufrir inundaciones, perder sus viviendas y quedarse sin un refugio seguro.

Para atender esta necesidad, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la construcción de dos albergues destinados a personas que habitan en zonas de alto riesgo.

El primero, ubicado en la colonia Betania, fue entregado hace un mes y ya está en funcionamiento. El de Las Brisas registra un 99% de avance y está a punto de ser inaugurado por la comuna.

Listos más de 400 albergues en zonas vulnerables de la capital

“Estamos esperando que el alcalde nos confirme para irlo a inaugurar. Esta semana hicimos visita y ya solo están con la limpieza”, explicó Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático.

La obra se edificó en la Escuela Toribio Bustillo, donde también se realizaron mejoras para que los alumnos reciban clases en un espacio más adecuado.

El albergue funcionará únicamente en la segunda planta del edificio, mientras que la primera seguirá destinada a actividades académicas.

El espacio contará con 10 ventiladores, unas 15 ventanas, alumbrado e instalaciones eléctricas que permitirán a los ocupantes cargar sus dispositivos.

El albergue funcionará solo en la segunda planta de la escuela, toda la parte de abajo es exclusiva para las clases de los alumnos.

 (Foto: Marvin Salgado )
Lluvias: Albergues de Las Brisas y Betania tendrán capacidad para alojar a 500 personas

Los inquilinos temporales también contarán con sanitarios, duchas e incluso un consultorio médico donde podrán recibir atención de emergencia, en caso de necesitarlo.

La estructura es un solo salón. La intención es que pueda servirle a la escuela para realizar sus eventos cuando no esté siendo utilizado como albergue.

Todo el centro educativo está pintado de color crema y naranja, además se instalaron juegos para que los niños disfruten de un área recreativa en su tiempo libre.

El lugar tiene capacidad para 250 personas aproximadamente. La intención es auxiliar a la población que reside en la ribera del río Choluteca, en coloniascomo Las Brisas, Betania, Nora de Melgar y Kuwait.

El proyecto tiene una inversión de más de 10 millones de lempiras, financiados por el Banco de Desarrollo de Alemania (KFW), bajo la supervisión de la AMDC.

Tegucigalpa inaugura su primer albergue oficial para emergencias

Su construcción inició en agosto de 2022 y estaba previsto terminarse en diciembre de 2024, es decir, en un lapso de 17 meses, sin embargo, ya han transcurrido 26 meses y el proyecto aún no se ha entregado.

EL HERALDO consultó con la municipalidad de la fecha de entrega de la obra, y aseguró que, pese a que está casi terminado, aún no se estipula el día de su habilitación oficial.

Con el 99% de avance, se espera que se entregue en las próximas semanas, después de terminar con la limpieza total del instituto ya que aún almacenan desperdicios de construcción.

