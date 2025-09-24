Albergue de Las Brisas avanza en un 99 % y pronto será inaugurado

Tegucigalpa, Honduras.- Cada época de invierno, cientos de familias capitalinas viven con el temor de sufrir inundaciones, perder sus viviendas y quedarse sin un refugio seguro. Para atender esta necesidad, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la construcción de dos albergues destinados a personas que habitan en zonas de alto riesgo. El primero, ubicado en la colonia Betania, fue entregado hace un mes y ya está en funcionamiento. El de Las Brisas registra un 99% de avance y está a punto de ser inaugurado por la comuna.

“Estamos esperando que el alcalde nos confirme para irlo a inaugurar. Esta semana hicimos visita y ya solo están con la limpieza”, explicó Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático.

La obra se edificó en la Escuela Toribio Bustillo, donde también se realizaron mejoras para que los alumnos reciban clases en un espacio más adecuado. El albergue funcionará únicamente en la segunda planta del edificio, mientras que la primera seguirá destinada a actividades académicas. El espacio contará con 10 ventiladores, unas 15 ventanas, alumbrado e instalaciones eléctricas que permitirán a los ocupantes cargar sus dispositivos.

Los inquilinos temporales también contarán con sanitarios, duchas e incluso un consultorio médico donde podrán recibir atención de emergencia, en caso de necesitarlo. La estructura es un solo salón. La intención es que pueda servirle a la escuela para realizar sus eventos cuando no esté siendo utilizado como albergue. Todo el centro educativo está pintado de color crema y naranja, además se instalaron juegos para que los niños disfruten de un área recreativa en su tiempo libre. El lugar tiene capacidad para 250 personas aproximadamente. La intención es auxiliar a la población que reside en la ribera del río Choluteca, en coloniascomo Las Brisas, Betania, Nora de Melgar y Kuwait. El proyecto tiene una inversión de más de 10 millones de lempiras, financiados por el Banco de Desarrollo de Alemania (KFW), bajo la supervisión de la AMDC.