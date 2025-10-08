  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

La SIT deja abandonadas obras de infraestructura vial en Mateo y Lepaterique

Vecinos denuncian que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) retiró el asfalto de la carretera, pero no inició su reconstrucción, dejando la vía casi intransitable

  • 08 de octubre de 2025 a las 09:56
La SIT deja abandonadas obras de infraestructura vial en Mateo y Lepaterique

Las carreteras de Mateo y Lepaterique se han convertido en un dolor de cabeza para conductores y vecinos que aseguran haber sido olvidados por la SIT.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo continúan a la espera de la reconstrucción de la carretera principal, luego de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) retirara la capa asfáltica de un tramo, dejando en funcionamiento un solo carril.

Desde agosto, los habitantes han realizado varias protestas para exigir la reparación de la vía. Aunque el reclamo llegó hasta el secretario de la SIT, Octavio Pineda, la institución se limitó a quitar el pavimento deteriorado sin continuar con los trabajos prometidos.

Durante un recorrido de EL HERALDO, se constató que el tramo intervenido permanece abandonado. El asfalto fue levantado y, en su lugar, hay baches, hundimientos y charcos que dificultan el paso de los vehículos.

Aldea Mateo sigue esperando reparación de su carretera principal

“Vinieron y quitaron el asfalto viejo, nos dijeron que pronto iban a reparar, pero aquí seguimos igual o peor”, lamentó un vecino, mientras mostraba los agujeros llenos de agua que complican la circulación.

Aunque la SIT anunció la rehabilitación de la carretera, no se observa maquinaria ni personal trabajando en el lugar. Conductores y residentes denuncian que transitar por el tramo se ha convertido en un verdadero desafío.

Sin avances pavimento de Lepaterique

Similares acciones han sucedido en la carretera principal del municipio de Lepaterique, donde la entidad vial solo movió equipo y maquinaria sin tener avances concretos.

En el tramo de cinco kilómetros que comienza de Lepaterique hacia Mateo, se amplió un poco el trayecto por donde pasará la pavimentación. Las máquinas trabajaron varios días sin tener mayores avances que el despeje de la calle.

Por su parte, los pobladores del municipio manifestaron que solo hicieron el plantel para las máquinas y trabajaron apenas unos días.

Pobladores de Mateo y Lepaterique anuncian protesta por calle abandonada

“Nos vuelven a mentir porque este proyecto no veo que avance, sino mire que ahora ni las máquinas están”, manifestó uno de los conductores indignados.

Sobre este proyecto, el pasado 29 de septiembre el ministro Octavio Pineda prometió que se comenzaría a trabajar en esta semana, sin embargo, todo sigue igual.

Según las autoridades municipales, el trayecto de pavimentación es de 25.7 kilómetros, lo cual la SIT prometió realizar por tramos.

El presidente del patronato de la aldea Mateo, Iván Sánchez, advirtió que debido al abandono de este proyecto se unirán con pobladores de Lepaterique para protestar y exigir que terminen de ejecutarlos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias