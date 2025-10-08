La SIT deja abandonadas obras de infraestructura vial en Mateo y Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo continúan a la espera de la reconstrucción de la carretera principal, luego de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) retirara la capa asfáltica de un tramo, dejando en funcionamiento un solo carril. Desde agosto, los habitantes han realizado varias protestas para exigir la reparación de la vía. Aunque el reclamo llegó hasta el secretario de la SIT, Octavio Pineda, la institución se limitó a quitar el pavimento deteriorado sin continuar con los trabajos prometidos. Durante un recorrido de EL HERALDO, se constató que el tramo intervenido permanece abandonado. El asfalto fue levantado y, en su lugar, hay baches, hundimientos y charcos que dificultan el paso de los vehículos.

"Vinieron y quitaron el asfalto viejo, nos dijeron que pronto iban a reparar, pero aquí seguimos igual o peor", lamentó un vecino, mientras mostraba los agujeros llenos de agua que complican la circulación. Aunque la SIT anunció la rehabilitación de la carretera, no se observa maquinaria ni personal trabajando en el lugar. Conductores y residentes denuncian que transitar por el tramo se ha convertido en un verdadero desafío.

Sin avances pavimento de Lepaterique

Similares acciones han sucedido en la carretera principal del municipio de Lepaterique, donde la entidad vial solo movió equipo y maquinaria sin tener avances concretos. En el tramo de cinco kilómetros que comienza de Lepaterique hacia Mateo, se amplió un poco el trayecto por donde pasará la pavimentación. Las máquinas trabajaron varios días sin tener mayores avances que el despeje de la calle. Por su parte, los pobladores del municipio manifestaron que solo hicieron el plantel para las máquinas y trabajaron apenas unos días.