Pobladores de Mateo y Lepaterique anuncian protesta por calle abandonada

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo denunciaron que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) abandonó los trabajos en la carretera que conecta con Lepaterique, dejándolos con una vía en condiciones precarias.

Según los vecinos, la institución retiró la carpeta asfáltica por haber cumplido su vida útil, pero dejó el material sobre la calle, lo que obstaculiza el paso de vehículos y provoca accidentes.

“Está abandonada totalmente, más bien nosotros, junto con unos políticos que vinieron, dimos la autorización de botar ese material, ya que era un peligro”, declaró Iván Sánchez, presidente del patronato de Mateo.

Los pobladores señalaron directamente al ministro de la SIT, Octavio Pineda, a quien acusaron de incumplir su compromiso de reconstrucción. “Esto provocaba accidentes, ya que no permitía el paso completamente”, añadió Sánchez.

Ante la falta de respuesta, los habitantes de Mateo y Lepaterique anunciaron que se unirán en una protesta para exigir la reconstrucción inmediata de la carretera.