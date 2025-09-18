Pobladores de Mateo y Lepaterique anuncian protesta por calle abandonada

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo denunciaron que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) abandonó los trabajos en la carretera que conecta con Lepaterique, dejándolos con una vía en condiciones precarias.
Según los vecinos, la institución retiró la carpeta asfáltica por haber cumplido su vida útil, pero dejó el material sobre la calle, lo que obstaculiza el paso de vehículos y provoca accidentes.
“Está abandonada totalmente, más bien nosotros, junto con unos políticos que vinieron, dimos la autorización de botar ese material, ya que era un peligro”, declaró Iván Sánchez, presidente del patronato de Mateo.
Los pobladores señalaron directamente al ministro de la SIT, Octavio Pineda, a quien acusaron de incumplir su compromiso de reconstrucción. “Esto provocaba accidentes, ya que no permitía el paso completamente”, añadió Sánchez.
Ante la falta de respuesta, los habitantes de Mateo y Lepaterique anunciaron que se unirán en una protesta para exigir la reconstrucción inmediata de la carretera.
“Estamos en comunicación con fuerzas vivas de Lepaterique y vamos a tomarnos a el edificio de la SIT”, advirtió Sánchez.
Refirió que la obra de Mateo al igual que la pavimentación de Lepaterique, están totalmente abandonada. “No hicieron nada, solo vinieron a hacer el daño y ahí dejaron todo en el caso de Mateo”, manifestó el entrevistado
Los pobladores han ejecutado varias protestas en lo que va del 2025 por el pésimo estado de la carretera que los conecta con Tegucigalpa y Lepaterique.
La primera manifestación se registró el 10 de mayo, cuando vecinos salieron a las calles, cansados de las promesas incumplidas. Con pancartas en mano, reclamaron la reparación del tramo que desde hace años presenta baches, hundimientos y tramos intransitables.
Un mes después, el 19 de junio, los pobladores denunciaron públicamente que los trabajos de pavimentación habían quedado paralizados desde 2024, lo que agravó la situación en temporada de lluvias.
El 13 de agosto, los habitantes de Mateo y Las Tapias realizaron una toma de carretera que dejó bloqueada la vía durante varias horas.
Nuevamente, el 28 de agosto, los pobladores bloquearon la calle y exigieron respuestas concretas ante lo que consideran una burla de las autoridades.
No obstante, hasta este jueves18 de septiembre la vía sigue sin avance y los habitantes advierten protestas en conjunto con pobladores de Lepaterique.