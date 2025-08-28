Sin paso a Mateo y Lepaterique, pobladores protestan por mal estado de la carretera

Sin paso amaneció este jueves la carretera hacia Mateo y Lepaterique, luego que pobladores protestan por la falta de respuesta por parte de la SIT en la reconstrucción de calle, que lleva años en abandono. Aquí las imágenes de la toma.
La toma que realizan los pobladores de Mateo es un reclamo por el incumplimiento de la SIT que mantiene en abandono el proyecto iniciado en la zona.
La carretera, que también comunica con el municipio de Lepaterique, presenta muchos daños con baches a lo largo de toda la vía.
Los habitantes de Mateo ya habían advertido que saldrían a protestar si la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) no cumple con las promesas de rehabilitación de la carretera principal de la aldea Mateo.
Este jueves la protesta inició desde primeras horas, por lo que en la zona no hay paso para ningún vehículo.
Con banderas y pancartas donde exigen que se agilice el proyecto, los pobladores colocaron un lazo para impedir el paso vehicular, esto obligó a muchos a tener que transitar a pie para poder llevar a sus centros de labores.
“Los de la SIT prometieron que iban a trabajar de inmediato, hacer una limpieza para que la calle se mirara despejada, y que luego se haría un compás de espera para traer la máquina que va a reciclar todo el material”, explicó el presidente del patronato, Iván Sánchez, sobre la situación.
La SIT había determinado que la obra será ejecutada con concreto hidráulico, pero actualmente, la institución solo ha realizado trabajos de limpieza, y lo demás continúa abandonado.
La carretera principal de Mateo ha permanecido durante muchos años en abandono, y la carpeta asfáltica ya cumplió su vida útil. “El material reciclado se usará como base para colocar el concreto hidráulico”, detalló el dirigente patronal, días atrás a EL HERALDO.
El proyecto contempla la reconstrucción de cuatro kilómetros y beneficiará a siete comunidades, además del municipio de Lepaterique.
Entre las comunidades afectadas por el mal estado de las calles se encuentran El Jocomico, Aceituno, Achote, Cieneguita, Nueva Aldea, El Empedrado, Las Tablas, La Calera y el municipio de Lepaterique.
Hasta el mediodía de este jueves, los manifestantes no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades.