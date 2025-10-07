Mercados de Tegucigalpa sufren inundaciones tras intensas lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes en Tegucigalpa y Comayagüela dejaron varios sectores afectados, principalmente en las zonas de los mercados capitalinos, donde el agua se acumuló rápidamente.
Comerciantes ubicados en la primera calle, entre la segunda y cuarta avenida, reportaron daños en sus mercaderías luego de que las corrientes formaran grandes charcos en distintos puntos.
Los afectados aseguraron que este tipo de situaciones se repite cada vez que caen lluvias fuertes en el Distrito Central, ante la falta de un sistema de drenaje eficiente.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó sobre calles anegadas en las cercanías del antiguo edificio donde funcionaba la Secretaría de Educación.
En esa zona, los conductores enfrentaron serias dificultades para circular debido a la acumulación de agua en la vía.
El alcalde capitalino, Jorge Aldana, explicó que los equipos municipales trabajan de forma permanente en labores de limpieza y atención a emergencias.
“Todos nuestros equipos están trabajando de manera permanente en labores de prevención, con limpieza, labores de atención a emergencias y apoyo humanitario a las familias afectadas”, declaró el edil.
Aldana añadió que se mantiene un monitoreo constante de los niveles de agua y saturación de suelos ante las persistentes lluvias que se han registrado en la ciudad.
“Los equipos están listos y activos. Tenemos maquinaria, equipo humanitario y personal preposicionado para atender cualquier situación que se presente”, afirmó.
Por su parte, el coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la AMDC, Julio Quiñones, informó que “tenemos varios tragantes obstruidos sobre diversas calles de la capital, en sectores como la colonia Miraflores, juzgados de La Granja, bulevar Morazán y Emisoras Unidas”, detalló.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han reportado daños estructurales graves en los mercados ni pérdidas humanas. Sin embargo, se mantiene la alerta por cualquier eventualidad.