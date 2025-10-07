Mercados de Tegucigalpa sufren inundaciones tras intensas lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes en Tegucigalpa y Comayagüela dejaron varios sectores afectados, principalmente en las zonas de los mercados capitalinos, donde el agua se acumuló rápidamente.

Comerciantes ubicados en la primera calle, entre la segunda y cuarta avenida, reportaron daños en sus mercaderías luego de que las corrientes formaran grandes charcos en distintos puntos.

Los afectados aseguraron que este tipo de situaciones se repite cada vez que caen lluvias fuertes en el Distrito Central, ante la falta de un sistema de drenaje eficiente.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó sobre calles anegadas en las cercanías del antiguo edificio donde funcionaba la Secretaría de Educación.

En esa zona, los conductores enfrentaron serias dificultades para circular debido a la acumulación de agua en la vía.