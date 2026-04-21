"Hay que darle honor a quien honor merece": Jorge Cálix sobre ministro de Finanzas

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, resaltó la apertura del ministro de Finanzas, Emilio Hércules, durante las reuniones sostenidas con las bancadas legislativas previo a la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026.
Cálix afirmó que, a diferencia de años anteriores, esta vez el titular de Finanzas se reunió directamente con los congresistas para escuchar observaciones y realizar ajustes al proyecto.
Señaló que este es su decimotercer proceso presupuestario en el Congreso y que no había visto un nivel de acercamiento similar. “En los 13 presupuestos anteriores nunca se había reunido un ministro de Finanzas con la bancada de esta forma”, expresó.
Según el legislador, el funcionario atendió inquietudes, escuchó quejas y realizó modificaciones al proyecto. “Hubo cerca de 50 cambios a solicitud de nuestra bancada”, indicó, al tiempo que aseguró que algunas fueron ajustes menores y otras de mayor impacto.
Cálix también destacó el ambiente de la reunión, al afirmar que el ministro incluso compartió con los diputados. “Se tomó el tiempo de escucharnos, almorzó con nosotros y se retiró cuando ya había tranquilidad en la bancada”, comentó.
En materia presupuestaria, el diputado aseguró que se logró un compromiso para mantener sin recortes los fondos destinados a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Se nos garantizó que no se le disminuiría ni un solo lempira”, dijo. Asimismo, mencionó un acuerdo sobre subsidios energéticos y combustibles.
Finalmente, reiteró que la bancada del Partido Libre mantuvo su postura de no permitir reducciones en sectores sociales. “No aceptamos disminuciones en educación ni en salud”, concluyó.