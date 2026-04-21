"Hay que darle honor a quien honor merece": Jorge Cálix sobre ministro de Finanzas

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, resaltó la apertura del ministro de Finanzas, Emilio Hércules, durante las reuniones sostenidas con las bancadas legislativas previo a la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026.

Cálix afirmó que, a diferencia de años anteriores, esta vez el titular de Finanzas se reunió directamente con los congresistas para escuchar observaciones y realizar ajustes al proyecto.

Señaló que este es su decimotercer proceso presupuestario en el Congreso y que no había visto un nivel de acercamiento similar. “En los 13 presupuestos anteriores nunca se había reunido un ministro de Finanzas con la bancada de esta forma”, expresó.