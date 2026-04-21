Gobierno avanza en control del tráfico ilícito y modernización del sistema portuario logístico

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara, informó que “el gobierno avanza en el control de actividades ilícitas dentro del sistema logístico nacional, con énfasis en el combate a la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas”. Declaró que “se trabaja de manera coordinada con los entes de seguridad del Estado y en articulación con aliados internacionales, entre ellos: Estados Unidos, para identificar estructuras vinculadas a delitos y deducir responsabilidades por los daños ocasionados al país en los últimos años.

“Este es un tema de seguridad nacional. Había una vulnerabilidad muy fuerte por falta de administración, pero ya estamos retomando esa senda y trabajando para corregir esas fallas”, acotó. Además, detalló que “ya opera la Comisión Nacional de Protección Portuaria en conjunto con el Ministerio Público, fortaleciendo los controles en puertos y puntos estratégicos del país, en coordinación con la embajada de Estados Unidos”.

“Todos los entes están trabajando y ya tenemos la Comisión Nacional de Protección Portuaria trabajando con el Ministerio Público y lo que nos toca es recomponer; tenemos grandes hondureños que están trabajando en esto”, explicó.