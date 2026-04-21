Gobierno avanza en control del tráfico ilícito y modernización del sistema portuario logístico

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara, informó que “el gobierno avanza en el control de actividades ilícitas dentro del sistema logístico nacional, con énfasis en el combate a la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas”.
Declaró que “se trabaja de manera coordinada con los entes de seguridad del Estado y en articulación con aliados internacionales, entre ellos: Estados Unidos, para identificar estructuras vinculadas a delitos y deducir responsabilidades por los daños ocasionados al país en los últimos años.
“Este es un tema de seguridad nacional. Había una vulnerabilidad muy fuerte por falta de administración, pero ya estamos retomando esa senda y trabajando para corregir esas fallas”, acotó.
Además, detalló que “ya opera la Comisión Nacional de Protección Portuaria en conjunto con el Ministerio Público, fortaleciendo los controles en puertos y puntos estratégicos del país, en coordinación con la embajada de Estados Unidos”.
“Todos los entes están trabajando y ya tenemos la Comisión Nacional de Protección Portuaria trabajando con el Ministerio Público y lo que nos toca es recomponer; tenemos grandes hondureños que están trabajando en esto”, explicó.
El funcionario destacó que se “ejecutan proyectos de modernización logística, incluyendo la ampliación de muelles, el mejoramiento de San Lorenzo y la rehabilitación de Puerto Castilla”.
Además, apuntó que uno de los pilares es “convertir a Puerto Cortés en un puerto de alta tecnología y referente en la región de Latinoamérica”.
Subrayó que se trabaja de manera conjunta con la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y “estamos pronto a iniciar una inversión de 100 millones de dólares y ellos tienen la grata confianza de contar con el presidente Nasry Asfura”.
“Los hondureños pueden estar seguros de que se están haciendo todos los esfuerzos para tener los mejores puertos de Latinoamérica, Puerto Cortés es un puerto referente y el más grande de Latinoamérica y tengan la seguridad de que vamos a ser un puerto de alta tecnología en esta administración”, destacó el empresario.
Precisó que, por instrucciones del presidente Asfura, “se avanza en el ordenamiento administrativo y financiero del sistema portuario, así como en la articulación de toda la cadena logística, incluyendo Aduanas y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), eso para garantizar operaciones seguras, eficientes y alineadas al desarrollo económico del país.