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Gobierno reactiva Consejo Nacional Logístico para fortalecer la competitividad

Autoridades gubernamentales se reunieron con representantes de la empresa privada y otros actores para tomar decisiones para fortalecer la competitividad

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 18:16
Gobierno reactiva Consejo Nacional Logístico para fortalecer la competitividad

Representantes del gobierno del presidente Nasry Asfura se reunieron este lunes en Casa Presidencial para mejorar la eficiencia en la cadena logística y fortalecer la competitividad en el país.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Logístico, un espacio de coordinación entre el gobierno y el sector privado, orientado a mejorar la eficiencia de la cadena logística y fortalecer la competitividad del país, se reactivó este lunes por instrucciones del presidente Nasry Asfura.

La primera reunión se desarrolló por la mañana en la que participó el Comisionado Presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati; el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García y el director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie.

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Además, participaron representantes de la empresa privada, así como del sector logístico, transportistas y actores vinculados al comercio exterior.

El titular de Aduanas explicó que el consejo, que tenía varios años de no reunirse, permitirá coordinar acciones entre instituciones del Estado y actores del sector productivo para resolver problemas operativos, impulsar proyectos logísticos y mejorar los tiempos en los procesos de comercio.

Durante el encuentro se definió a los responsables técnicos, se establecieron agendas de trabajo conjuntas y se acordó reactivar el Plan Nacional Logístico, una herramienta estratégica para mejorar la infraestructura, los procesos logísticos y la competitividad del país.

Los participantes acordaron que la próxima reunión del Consejo Nacional Logístico se celebrará el 27 de marzo en San Pedro Sula, en modalidad presencial y virtual.

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Eso con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos y continuar fortaleciendo la coordinación entre el Gobierno y el sector productivo de Honduras.

Cabe recordar que el Consejo Nacional de Logística (CNL) es un órgano en Honduras creado para regular y supervisar los centros logísticos y empresas operadoras del país, buscando fortalecer el comercio y la infraestructura.

Esta entidad busca coordinar acciones para mejorar la competitividad del sector logístico a nivel nacional y se establece en el marco de la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento del rol del país en la región para impulsar el desarrollo económico a través de una mejor red logística.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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