Gobierno reactiva Consejo Nacional Logístico para fortalecer la competitividad

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Logístico, un espacio de coordinación entre el gobierno y el sector privado, orientado a mejorar la eficiencia de la cadena logística y fortalecer la competitividad del país, se reactivó este lunes por instrucciones del presidente Nasry Asfura. La primera reunión se desarrolló por la mañana en la que participó el Comisionado Presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati; el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García y el director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie.

Además, participaron representantes de la empresa privada, así como del sector logístico, transportistas y actores vinculados al comercio exterior. El titular de Aduanas explicó que el consejo, que tenía varios años de no reunirse, permitirá coordinar acciones entre instituciones del Estado y actores del sector productivo para resolver problemas operativos, impulsar proyectos logísticos y mejorar los tiempos en los procesos de comercio. Durante el encuentro se definió a los responsables técnicos, se establecieron agendas de trabajo conjuntas y se acordó reactivar el Plan Nacional Logístico, una herramienta estratégica para mejorar la infraestructura, los procesos logísticos y la competitividad del país. Los participantes acordaron que la próxima reunión del Consejo Nacional Logístico se celebrará el 27 de marzo en San Pedro Sula, en modalidad presencial y virtual.