Impulsan iniciativa de inversión y mejora de cámaras Gesell a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La implementación de nuevas cámaras de Gesell en las diferentes sedes del Ministerio Público está en la mira de organizaciones nacionales e internacionales para la protección de la niñez. El tema que despertó alertas a defensores de la niñez fue llevado a cabo durante una reunión encabezada por el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, y el Comité contra el Abuso Sexual Infantil de Honduras, donde se focalizó el tema de mejora en las 17 cámaras testimoniales a nivel nacional que, según representantes de la sociedad civil, se encuentran en mal estado o permanecen sin funcionar. La reunión surgió tras una iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional que contempla la asignación de 26 millones de lempiras del ejercicio fiscal 2026 designados a la reparación y apertura de nuevas Cámaras Gesell en varias regiones de Honduras.

"Lo que se está haciendo es apoyar el trabajo del Ministerio Público y la iniciativa que se presentó en el Congreso Nacional para que haya un presupuesto para habilitar las cámaras que necesitan mejoría", explicó Ludim Ayala, asesora nacional de protección para Plan Internacional Honduras. Ayala explicó que a nivel nacional, las cámaras testimoniales se encuentran en "etapas de desfase" debido a los deterioros como problemas con sistemas de audio, y de infraestructura. "La solicitud que se está haciendo es para volver a hacer las cámaras funcionales y atender la falta de personal técnico que se necesita para atender las audiencias", apuntó.

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