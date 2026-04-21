Impulsan iniciativa de inversión y mejora de cámaras Gesell a nivel nacional

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> La implementación de nuevas <b>cámaras de Gesell</b> en las diferentes sedes del <b>Ministerio Público</b> está en la mira de organizaciones nacionales e internacionales para la<b> protección de la niñez. </b>El tema que despertó alertas a defensores de la niñez fue llevado a cabo durante una reunión encabezada por el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, y el Comité contra el Abuso Sexual Infantil de Honduras, donde se focalizó el tema de mejora en las 17 cámaras testimoniales a nivel nacional que, según representantes de la sociedad civil, se encuentran en mal estado o permanecen sin funcionar.La reunión surgió tras una<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/congreso-inicia-discusion-presupuesto-2026-zambrano-pide-respaldo-primer-plan-nasry-asfura-OH30268996" target="_blank"> iniciativa de ley</a> presentada en el Congreso Nacional que contempla la asignación de 26 millones de lempiras del ejercicio fiscal 2026 designados a la reparación y apertura de nuevas Cámaras Gesell en varias regiones de Honduras.