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Impulsan iniciativa de inversión y mejora de cámaras Gesell a nivel nacional

La demanda de mejoras surge de una propuesta de ley en el Congreso que asigna 26 millones para rehabilitar las Cámaras Gesell

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 17:00
Impulsan iniciativa de inversión y mejora de cámaras Gesell a nivel nacional

La reunión contó con la presencía del Fiscal General de la República, Casa Alianza, Plan Internacional Honduras y Save the Children.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La implementación de nuevas cámaras de Gesell en las diferentes sedes del Ministerio Público está en la mira de organizaciones nacionales e internacionales para la protección de la niñez.

El tema que despertó alertas a defensores de la niñez fue llevado a cabo durante una reunión encabezada por el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, y el Comité contra el Abuso Sexual Infantil de Honduras, donde se focalizó el tema de mejora en las 17 cámaras testimoniales a nivel nacional que, según representantes de la sociedad civil, se encuentran en mal estado o permanecen sin funcionar.

La reunión surgió tras una iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional que contempla la asignación de 26 millones de lempiras del ejercicio fiscal 2026 designados a la reparación y apertura de nuevas Cámaras Gesell en varias regiones de Honduras.

La Esperanza, Ocotepeque y Marcala con las tasas más altas de delitos sexuales contra menores

"Lo que se está haciendo es apoyar el trabajo del Ministerio Público y la iniciativa que se presentó en el Congreso Nacional para que haya un presupuesto para habilitar las cámaras que necesitan mejoría", explicó Ludim Ayala, asesora nacional de protección para Plan Internacional Honduras.

Ayala explicó que a nivel nacional, las cámaras testimoniales se encuentran en "etapas de desfase" debido a los deterioros como problemas con sistemas de audio, y de infraestructura.

"La solicitud que se está haciendo es para volver a hacer las cámaras funcionales y atender la falta de personal técnico que se necesita para atender las audiencias", apuntó.

Demandas

Durante la reunión se discutió la construcción de 31 nuevas Cámaras Gesell a nivel nacional, específicamente en las regiones que hasta la fecha no cuentan con esa herramienta de seguridad a disposición de las víctimas.

Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza Honduras, explicó a EL HERALDO que el funcionamiento parcial de las Cámaras Gesell es una de las principales preocupaciones que atraviesa el gremio de protección a la niñez, debido a la revictimización constante, y los espacios no adecuados para que las investigaciones fiscales con menores de edad se lleven a cabo en tiempo y forma.

"Se requiere todo lo necesario para que las cámaras puedan funcionar debidamente y se cuide la integridad de los menores. Pedimos que los niños y niñas no tengan esos interrogatorios en los cuales están expuestos, porque a veces tienen a los mismos victimarios pendientes de lo que ellos están dando a conocer", explicó.

El Comité contra el Abuso Sexual Infantil detalló que, a comparación del 2025, el 2026 se perfila como un año con altas incidencias de delitos sexuales contra menores de edad, con una denuncia de delitos sexuales contra menores registrada cada cinco horas.

Además, expusieron que desde enero del 2017 a junio del 2025, el Ministerio Público registró 17,829 denuncias por abusos sexuales contra niños, con Tegucigalpa y San Pedro Sula como los principales municipios con incidencias a nivel nacional.

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Redacción web
Daniela Ortega

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