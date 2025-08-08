La Esperanza, Ocotepeque y Marcala con las tasas más altas de delitos sexuales contra menores

Tegucigalpa, Honduras.- Recordando lo que había vivido cuando era una niña, Vanesa, una joven de 24 años, solo se limitó a decir que "nunca podría denunciarlo’’. Eran palabras amargas que aún pesaban en su corazón, pues nunca pensó ser víctima de abuso sexual de su propio hermano. Vanessa (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima) contó a EL HERALDO Plus que todo ocurrió cuando tenía 8 años. Ella ingresó al cuarto de su hermano, donde se suponía estaría segura, pero “yo sabía que algo estaba mal, nunca pensé que mi propio hermano me tocaría de esa forma’’, contó. Ella nunca lo denunció, sin embargo, marcada por los recuerdos y al ver las publicaciones de este rotativo sobre delitos sexuales, decidió hablar. El hecho ocurrió hace 16 años en el Distrito Central, municipio que abandonó para poder avanzar. La capital, lugar que Vanessa visita eventualmente, es uno de los lugares con más denuncias por delitos sexuales a nivel nacional. Solo en 2024 hubo 405 casos contra menores de 17 años. Sin embargo, al comparar el número de denuncias que llegaron al Ministerio Público entre la cantidad de habitantes, resulta preocupante la cifra de incidencias por cada mil habitantes en los municipios de la Esperanza, Ocotepeque, Marcala, Santa Bárbara y Roatán. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según la especialista en protección e inclusión social de Plan Internacional en Honduras, Janeth Flores, aunque los municipios al interior del país presenten altas tasas de denuncia, es solo un pequeño porcentaje de casos en comparación a todos los crímenes que ocurren diariamente. "Mayoritariamente en el interior del país están aquellos casos que permanecen en el silencio, donde las niñas están en trabajo doméstico y son abusadas sexualmente’’, aseguró la experta. Flores explicó a este rotativo que la reincidencia y denuncia de casos durante los años se debe a los altos niveles de impunidad, porque "hay un sistema fallido, donde no hay una respuesta, en el que solo el 10% –de las denuncias– entran a la restitución del derecho violentado y el resto queda en la impunidad’’.

Alta tasa de incidencias

El occidente, centro y Caribe de Honduras están entre las regiones que reportan una alta tasa de delitos sexuales contra menores de edad. Entre enero del 2017 y junio del 2025 fueron 33,600 las denuncias presentadas ante el Ministerio Público en todo el país, pero en el 53% de los casos ocurrieron contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, de las 33,600 casos reportados en los últimos 9 años, un total de 17,829 de las víctimas tenían entre 0 y 17 años. Un cruce de datos realizado por este rotativo (se tomó la cantidad de denuncias interpuestas por menores de edad entre la cantidad poblacional y se multiplicó por cada 1,000 personas), muestra que La Esperanza, en el departamento de Intibucá, es el municipio con la mayor tasa de incidencias respecto a su población: por 1,000 habitantes hubo 7.2 casos de delitos sexuales contra menores. En Ocotepeque, otro municipio con cifras preocupantes, la tasa de denuncias por delitos sexuales en menores fue de 2.43 por cada 1,000 personas, mientras que en Marcala, La Paz, que el año pasado tenía una población de más de 36,200 personas, la tasa por cada 1,000 habitantes fue de de 2.35. Santa Bárbara y Roatán, ambos con una proporción de 1.57 denuncias por cada 1,000 habitantes, también aparecen en el listado como las zonas con más víctimas en comparación con su población. En el Distrito Central y San Pedro Sula, las dos ciudades con más casos en números enteros, reportaron una tasa de 0.52 y 0.69 casos por cada 1,000 personas, respectivamente.

Este rotativo contó al menos 33 tipos de delitos, pero la violación, actos de lujuria, estupro y rapto, fueron los casos más denunciados ante la Fiscalía. Dalila Flores, abogada de Visitación Padilla, afirmó que estas cifras solo muestran los casos denunciados, pero existe subregistros derivado del temor que tienen las víctimas o sus familiares. Esto significa que los reportes pueden ser mucho mayores. ‘’Muchas de las personas tienen temor de ser remitidos a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), donde no hay una percepción efectiva que nos diga un trato verdadero para esa niñez víctima de una agresión sexual, y donde se supone va una gran cantidad de niños y niñas sin saber la calidad del trato’’, lamentó la abogada.

Niñas, las más violentadas

A más de 16 años de ocurrida la agresión de Vanessa, los recuerdos que implican remontarse a los hechos que marcaron su infancia en manos de su hermano mayor, aún pesan. ''Él veía pornografía, y quería que yo la viera con él, creo que eso lo determinó a tocarme y verme con otros ojos'', aseguró. Y así como le sucedió a Vanessa, miles de menores son agredidas sexualmente, lo que marca una tendencia en el total de las denuncias interpuestas por delitos sexuales, donde las mujeres representaban la mayoría de víctimas. Cifras en poder de este rotativo apuntan que 15,600 niñas y adolescentes denunciaron entre 2017 y junio de 2025 que fueron víctimas de delitos sexuales. El resto eran personas del sexo masculino.

Para Janeth Flores, especialista en protección e inclusión social de Plan Internacional en Honduras, uno de los principales factores es el tema de las desigualdades de poder que existe entre los niños y las niñas, sobre todo con "la normalización de la violencia, que son temas que generan prácticas nocivas particularmente con las niñas; las mujeres somos más vulnerables por su condición biológica y funcional, porque somos mujeres, porque el patriarcado se arraiga dentro de las comunidades". "Hemos venido históricamente creciendo sobre ese marco y la visión adultocéntrica. Las niñas no son formadas ni educadas para poder privilegiar el poder que ellas pueden tener en la toma de decisiones sobre sus propios cuerpos, por lo tanto, sus voces son ignoradas y eso deja sin recursos a las niñas y los niños de poder tomar una decisión ante una situación de abuso sexual", lamentó. La socióloga Hilda Hernández, por su parte, aseguró que las niñas y adolescentes son los más susceptibles a ser víctimas de una agresión sexual debido a patrones generaciones que vulneran e invalidan a los más pequeños e ''indefensos''. ''Hay pocas sanciones y los delitos sexuales se siguen reproduciendo, para los menores violentados, y muchas veces ese peso es mayor del que se cree, porque no hay un desahogo y una curación'', apuntó la experta.

Casos por año

Aunque muchas de las víctimas de delitos sexuales no denuncian por temor, en 2024 el país mostró un aumento en el número de reportes en el Ministerio Púclico. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las denuncias por delitos sexuales desde 2017, observando que en promedio hubo 1,981 denuncias cada año. Sin embargo, en 2024 esta cifra superó los 2,280 casos. En 2021, un año después de la pandemia del covid-19, el Ministerio Público contabilizó 2,260 casos contra menores de 0 a 17 años, mientras que en 2022 aumentó a 2,261. Hasta junio de 2025 sumaban 774 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad. De seguir así, la cifra podría mostrar una baja en los casos denunciados, sin embargo, no significa que el delito disminuya sino que las personas no denuncian por múltiples causas, de acuerdo con expertos.

Para los expertos en materia de niñez, esto ocurre porque en muchas personas han "normalizado que pase un acto sexual contra un menor, porque como no actúan las autoridades, como usted misma lo mencionó, la Fiscalía pues solo tiene el 10% de estos casos, entonces es algo que es un patrón tan repetitivo que a muchas personas no les sorprende", dijeron desde Plan Internacional.

Resoluciones