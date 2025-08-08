La Esperanza, Ocotepeque y Marcala con las tasas más altas de delitos sexuales contra menores

Aunque muchas de las víctimas de delitos sexuales no denuncian por temor, en 2024 el país mostró un aumento en el número de reportes en el Ministerio Púclico.La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las denuncias por delitos sexuales desde 2017, observando que en promedio hubo 1,981 denuncias cada año. Sin embargo, en 2024 esta cifra superó los 2,280 casos.En 2021, un año después de la pandemia del covid-19, el Ministerio Público contabilizó 2,260 casos contra menores de 0 a 17 años, mientras que en 2022 aumentó a 2,261.Hasta junio de 2025 sumaban 774 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad. De seguir así, la cifra podría mostrar una baja en los casos denunciados, sin embargo, no significa que el delito disminuya sino que las personas no denuncian por múltiples causas, de acuerdo con expertos.