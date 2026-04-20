Gas lacrimógeno y piedras: distubios frente al CN tras protesta de estudiantes de la UNAH

En fotos, EL HERALDO le muestra los disturbios en los bajos del Congreso Nacional tras la protesta de los estudiantes de la máxima casa de estudios,
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizaron una protesta en el Congreso Nacional ante la presunta reducción presupuestaria a la máxima casa de estudios para el año fiscal 2026.
Los estudiantes denuncian que en el Presupuesto General de la República 2026 no se le está otorgando a la UNAH el 6% que establece la Constitución de la República.
Sin embargo, tras una reunión entre el rector Odir Fernández y la comisión que lleva el tema del presupuesto se aclaró que no hay una reducción presupuestaria y que se mantendrán los mismos fondos que estaban previstos a destinarse en el proyecto presentado en 2025.
Pero a pesar de que la UNAH y la Secretaría de Finanzas llegaron a un acuerdo, las protestas terminaron en disturbios.
La tensión fue creciendo con el paso de los minutos, hasta el punto de que los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a los bajos del Congreso.
Los estudiantes de la UNAH protagonizaron un enfrentamiento con agentes antimotines de la Policía Nacional.
Este fue el momento en que los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a los bajos de la sede del Poder Legislativo, desatando el caos en la zona.
Lo que era una protesta pacífica se terminó convirtiendo en un zafarrancho.
La Policía Nacional intentó contener a los estudiantes a modo de evitar que el conflicto pasara a mayores.
Después de mucho tiempo, los agentes policiales emplearon el uso del gas lacrimógeno para disuadir la protesta.
Miembros de la prensa que dan cobertura al Congreso Nacional resultaron visiblemente afectados por los gases lacrimógenos.