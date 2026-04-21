Defensores de Honduras exigen transparencia en debate del Presupuesto General

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras se pronunció sobre el debate del Presupuesto General de la República, afirmando que debe centrarse en garantizar el interés general, señalando además la importancia de respetar disposiciones constitucionales como la asignación del 6% a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en un contexto donde se exige mayor austeridad en el gasto estatal.

En su posicionamiento, también advirtieron que el país enfrenta retos estructurales que obligan a priorizar sectores fundamentales como la salud, la educación y la seguridad integral, considerados pilares para la estabilidad social y el desarrollo.

Asimismo, valoraron la activación de mecanismos de control político, interpretándolos como señales positivas para fortalecer el Estado de derecho, aunque insistieron en que estas acciones deben mantenerse en el tiempo y aplicarse sin inconsistencias.