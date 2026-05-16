¿Quién es Dean Andrew, el hondureño que se viralizó con su corrido "Tortillas"?

Todo empezó con un personaje, no con una canción. Dean Andrew, cantante y productor musical hondureño de 22 años, creó a "Chunde", una figura de parodia que conquistó TikTok e Instagram a punta de muletillas. "Entojes" y "ujum" bastaron para que miles de usuarios comenzaran a replicar, comentar y compartir el contenido del catracho.
Pero dentro de esa parodia había una frase icónica: "¿cuántas tortillas se come usted?". Palabras que luego conformaron el coro de "Tortillas", el audio que se ha mantenido viral en TikTok durante las últimas semanas.
La reacción en redes fue tan contundente que el hondureño tomó la decisión de convertirlo en una canción formal.
Ayer, 15 de mayo de 2026, lanzó la versión completa de "Tortillas", un corrido que en su forma definitiva llega con el peso de una demanda que ya existía antes de que el sencillo tuviera fecha de lanzamiento.
El talento de Dean Andrew en plataformas digitales refleja ese crecimiento acumulado.
Su perfil de TikTok, @deanandrewww, supera los 107,000 seguidores y acumula más de 3.4 millones de likes.
En Instagram, @deanandrewww cuenta con 37,000 seguidores.
En Spotify, donde los números miden escucha real, registra más de 200,000 oyentes mensuales, una cifra que lo coloca muy por encima de la mayoría de artistas hondureños en la plataforma y que previsiblemente se moverá con la llegada del sencillo oficial.
Antes de que "Chunde" apareciera en escena, el artista ya sumaba números propios.
Ocean acumula más de 1.6 millones de streams en Spotify; Stay supera los 742,000, Otherside roza los 673,000 y Breaking Me supera los 650,000.
Su catálogo, construido desde Honduras con producción propia, ya había cruzado fronteras antes de que un personaje de parodia lo convirtiera en tema de conversación masiva.
En total, su música supera los 11 millones de reproducciones en plataformas digitales.