¿Quién es Dean Andrew, el hondureño que se viralizó con su corrido "Tortillas"?

Todo empezó con un personaje, no con una canción. Dean Andrew, cantante y productor musical hondureño de 22 años, creó a "Chunde", una figura de parodia que conquistó TikTok e Instagram a punta de muletillas. "Entojes" y "ujum" bastaron para que miles de usuarios comenzaran a replicar, comentar y compartir el contenido del catracho.