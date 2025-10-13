Más de 120 hondureños recuperarán la movilidad de sus manos en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela (HE) desarrolla esta semana una brigada reconstructiva de mano, mediante la cual más de 120 pacientes con lesiones o malformaciones recibirán cirugías reconstructivas de manera gratuita.
“Si sufriste una lesión de machete o de otro tipo en tu mano, naciste con los dedos pegados o con dedos de más, o tenés otro tipo de padecimiento en esta parte del cuerpo, te invitamos al Hospital Escuela a la gran brigada reconstructiva de mano”, informó el centro asistencial en un comunicado.
La jornada inició el lunes 13 de octubre y se extenderá hasta el viernes 17. Durante estos días, las autoridades sanitarias atenderán casos de pacientes con diversos padecimientos en las manos, tanto congénitos como adquiridos.
“Se atenderá a pacientes con secuelas por lesiones de cuchillo, machete, molino y además a niños con malformaciones de nacimiento”, detalló el Hospital Escuela.
Según estimaciones de la institución, al menos 120 personas serán intervenidas quirúrgicamente como parte de la brigada, que busca restaurar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
“Más de 120 compatriotas pasaron por el filtro de especialistas. Posteriormente se seleccionó a los pacientes que serán operados de manera gratuita para devolver la funcionalidad a tan útil parte del cuerpo”, agregó el comunicado.
Cirujanos plásticos, residentes y dos especialistas en mano provenientes de Estados Unidos los que liderarán los procesos quirúrgicos en cada uno de estos pacientes.
Los tratamientos se realizan dentro de las instalaciones del Hospital Escuela y el Hospital Militar. El personal de ambos centros aseguró estar totalmente preparados para desarrollar esta jornada de cinco días.
Una cirugía de mano podría costar hasta 100,000 lempiras en una clínica privada, sin embargo, el Hospital Escuela realizará la labor de forma gratuita. La invitación está abierta para toda la población.