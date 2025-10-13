Más de 120 hondureños recuperarán la movilidad de sus manos en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela (HE) desarrolla esta semana una brigada reconstructiva de mano, mediante la cual más de 120 pacientes con lesiones o malformaciones recibirán cirugías reconstructivas de manera gratuita.

“Si sufriste una lesión de machete o de otro tipo en tu mano, naciste con los dedos pegados o con dedos de más, o tenés otro tipo de padecimiento en esta parte del cuerpo, te invitamos al Hospital Escuela a la gran brigada reconstructiva de mano”, informó el centro asistencial en un comunicado.

La jornada inició el lunes 13 de octubre y se extenderá hasta el viernes 17. Durante estos días, las autoridades sanitarias atenderán casos de pacientes con diversos padecimientos en las manos, tanto congénitos como adquiridos.