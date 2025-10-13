Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa

Las lluvias que continúan afectando el territorio nacional provocaron deslizamientos de tierra y daños en varias colonias de la capital, donde familias han tenido que evacuar por riesgo a derrumbes y estructuras inestables.
En la colonia Altos del Paraíso, se reportaron deslizamientos de tierra que generaron grietas en el suelo y pusieron en peligro las viviendas del sector. Vecinos alertaron sobre el movimiento del terreno tras varias horas de lluvia continua.
En Altos de los Laureles, un derrumbe ocurrido durante la noche dañó una vivienda y bloqueó el paso. Además, el muro de la casa resultó agrietado por la humedad, lo que obligó a la familia afectada a buscar refugio en un albergue temporal habilitado por las autoridades.
Mientras tanto, en el barrio El Pastel de Comayagüela, un talud de tierra cedió sobre una vivienda donde habitaban cuatro adultos y un menor. Los vecinos auxiliaron a los ocupantes, quienes resultaron ilesos, aunque se registraron pérdidas materiales.
Otro incidente se produjo en la colonia Santa Margarita, en el sector Modesto Rodas Alvarado, donde un deslizamiento partió las gradas de acceso.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira permanecen en alerta roja.
Mientras que Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso y Ocotepeque están bajo alerta amarilla.
El organismo informó que, desde el 29 de septiembre, las lluvias han dejado 11 personas fallecidas, 10,491 afectadas, 1,996 damnificadas y 347 evacuadas.
Además de una persona desaparecida y 65 comunidades incomunicadas.
Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en zonas vulnerables del Distrito Central y recomiendan a la población evitar transitar o permanecer cerca de taludes y quebradas.