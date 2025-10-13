  1. Inicio
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa

Las fuertes lluvias dejaron viviendas dañadas y deslizamientos en sectores como Altos del Paraíso, Altos de los Laureles, El Pastel y Santa Margarita entre otros

  • 13 de octubre de 2025 a las 12:05
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
1 de 10

Las lluvias que continúan afectando el territorio nacional provocaron deslizamientos de tierra y daños en varias colonias de la capital, donde familias han tenido que evacuar por riesgo a derrumbes y estructuras inestables.

 Foto: captura de pantalla
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
2 de 10

En la colonia Altos del Paraíso, se reportaron deslizamientos de tierra que generaron grietas en el suelo y pusieron en peligro las viviendas del sector. Vecinos alertaron sobre el movimiento del terreno tras varias horas de lluvia continua.

 Foto: captura de pantalla
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
3 de 10

En Altos de los Laureles, un derrumbe ocurrido durante la noche dañó una vivienda y bloqueó el paso. Además, el muro de la casa resultó agrietado por la humedad, lo que obligó a la familia afectada a buscar refugio en un albergue temporal habilitado por las autoridades.

 Foto: captura de pantalla
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
4 de 10

Mientras tanto, en el barrio El Pastel de Comayagüela, un talud de tierra cedió sobre una vivienda donde habitaban cuatro adultos y un menor. Los vecinos auxiliaron a los ocupantes, quienes resultaron ilesos, aunque se registraron pérdidas materiales.

 Foto: captura de pantalla
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
5 de 10

Otro incidente se produjo en la colonia Santa Margarita, en el sector Modesto Rodas Alvarado, donde un deslizamiento partió las gradas de acceso.

 Foto: captura de pantalla
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
6 de 10

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira permanecen en alerta roja.

 Foto: captura de pantalla
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
7 de 10

Mientras que Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso y Ocotepeque están bajo alerta amarilla.

 Foto: EL HERALDO
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
8 de 10

El organismo informó que, desde el 29 de septiembre, las lluvias han dejado 11 personas fallecidas, 10,491 afectadas, 1,996 damnificadas y 347 evacuadas.

 Foto: captura de pantalla
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
9 de 10

Además de una persona desaparecida y 65 comunidades incomunicadas.

 Foto: EL HERALDO
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa
10 de 10

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en zonas vulnerables del Distrito Central y recomiendan a la población evitar transitar o permanecer cerca de taludes y quebradas.

 Foto: EL HERALDO
