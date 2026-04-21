Clínica Veterinaria del Distrito Central mantiene servicios y evalúa ampliación

Tegucigalpa, Honduras. -La Clínica Veterinaria Municipal del Distrito Central, ubicada en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa (cerca de la iglesia El Cenáculo), continúa brindando atención a los capitalinos y a personas de distintas zonas del país, manteniendo sus servicios activos a pesar de la difusión en redes sociales sobre su funcionamiento.

La clínica de atención especial para los peluditos se mantiene como un apoyo importante para familias de escasos recursos que buscan atención médica para sus mascotas, incluyendo consultas, exámenes, cirugías y procesos de esterilización.

El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya destacó su experiencia en el proyecto y la necesidad de fortalecerlo.

"La verdad es que es un proyecto fantástico. Hay que continuar, hay que ampliarlo, hay que mejorarlo, hay que dotarlo de más tecnología. "Ocupamos un quirófano, no tenemos, ocupamos un poco más de personal", indicó.

Las autoridades municipales han señalado que el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta del centro veterinario ante la alta demanda de servicios por parte de la población.

Zelaya también planteó la necesidad de ampliar las jornadas hacia los barrios y colonias de la capital con apoyo de organizaciones animalistas.

"Y también yo les decía, bueno, es difícil hacer otra, pero sí podemos ir a las colonias para hacer campañas de esterilización con otras organizaciones como Los Rescatistas y otros. Eso lo vamos a empezar a hacer también, pero es un proyecto que vale la pena", consideró.