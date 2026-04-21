Clínica Veterinaria del Distrito Central mantiene servicios y evalúa ampliación

Tegucigalpa, Honduras. -La Clínica Veterinaria Municipal del Distrito Central, ubicada en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa (cerca de la iglesia El Cenáculo), continúa brindando atención a los capitalinos y a personas de distintas zonas del país, manteniendo sus servicios activos a pesar de la difusión en redes sociales sobre su funcionamiento.
La clínica de atención especial para los peluditos se mantiene como un apoyo importante para familias de escasos recursos que buscan atención médica para sus mascotas, incluyendo consultas, exámenes, cirugías y procesos de esterilización.
El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya destacó su experiencia en el proyecto y la necesidad de fortalecerlo.
"La verdad es que es un proyecto fantástico. Hay que continuar, hay que ampliarlo, hay que mejorarlo, hay que dotarlo de más tecnología. "Ocupamos un quirófano, no tenemos, ocupamos un poco más de personal", indicó.
Las autoridades municipales han señalado que el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta del centro veterinario ante la alta demanda de servicios por parte de la población.
Zelaya también planteó la necesidad de ampliar las jornadas hacia los barrios y colonias de la capital con apoyo de organizaciones animalistas.
"Y también yo les decía, bueno, es difícil hacer otra, pero sí podemos ir a las colonias para hacer campañas de esterilización con otras organizaciones como Los Rescatistas y otros. Eso lo vamos a empezar a hacer también, pero es un proyecto que vale la pena", consideró.
Desde la administración municipal se resaltó que una gran parte de los usuarios son personas de bajos ingresos que buscan atención básica para sus animales domésticos.
"Llega gente de escasos recursos que no tiene dinero para un examen, para un laboratorio, para esterilizar, para operar a su mascota", aseveró.
Zelaya resaltó que el servicio no solo es utilizado en el Distrito Central, sino también por personas de otras regiones.
"Viene gente de todo el país. Estaba en la mañana gente que venía de El Paraíso, por ejemplo, entonces es algo que realmente vale la pena continuar. Un buen proyecto que beneficia a los animalitos y las mascotas que son parte de nuestra familia", afirmó.
En ese sentido, se mantiene la visión de fortalecer el centro con más equipo y personal, además de incorporar tecnología para mejorar los procedimientos médicos.
También se evalúa la posibilidad de establecer campañas móviles de esterilización en colonias y comunidades, en coordinación con organizaciones protectoras de animales.
Con estas acciones, la Veterinaria Municipal se consolida como un proyecto de impacto social creado en la administración del exalcalde Jorge Aldana que busca atender tanto a los animales como a las familias que dependen de ellos.
Por su parte, Leonor Osorio, directora de la Gerencia de Desarrollo Humano, informó que el alcance del programa ya muestra resultados concretos. Solo en 2026, entre enero y marzo, se registraron 2,540 atenciones, 79 cirugías y 316 exámenes diagnósticos realizados de manera gratuita.