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Hombre es asesinado a balazos en Omoa, Cortés

El cuerpo sin vida fue hallado por vecinos en la colonia 26 de Febrero, en la aldea Cuyamel; la víctima presentaba múltiples impactos de bala y aún no ha sido identificada

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 21:18
Hombre es asesinado a balazos en Omoa, Cortés

El hecho se registró en la colonia 26 de Febrero, en la aldea Cuyamel, donde vecinos del sector realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida.

 Foto: EL HERALDO

Cortés, Honduras.– Una persona del sexo masculino perdió la vida de forma violenta este martes -21 de abril- en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

El hecho se registró en la colonia 26 de Febrero, en la aldea Cuyamel, donde vecinos del sector realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida.

De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

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Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido; no obstante, las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Según se detalló, el hombre vestía una camiseta de color blanco y, encima, una camisa de estilo cuadriculado.

Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Nacional (PN), quienes comenzaron con la recolección de indicios para esclarecer el hecho violento.

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Asimismo, se informó que los responsables huyeron de la escena tras perpetrar el crimen, por lo que su paradero es desconocido. Las autoridades continúan con las diligencias para dar con los sospechosos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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