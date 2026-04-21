Hombre es asesinado a balazos en Omoa, Cortés

Cortés, Honduras.– Una persona del sexo masculino perdió la vida de forma violenta este martes -21 de abril- en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

El hecho se registró en la colonia 26 de Febrero, en la aldea Cuyamel, donde vecinos del sector realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida.

De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.