“Dembelé hondureño” relata qué ocurrió el día que murió su pareja: "Yo le decía que no se durmiera"

El creador de contenido conocido como ‘Dembélé hondureño’ reveló nuevos detalles tras el trágico fallecimiento de su pareja, la joven Briana Ninell Centeno. Esto dijo en un live en sus redes.
En un en vivo en su TikTok, el “Dembélé hondureño” contó los detalles ocurridos el 1 de abril, noche en la que su pareja falleció tras una presunta intoxicación por pastillas.
“Me levantó en la madrugada y me dijo que se sentía mal”, dijo, al mismo tiempo que ella le pidió que fuera a revisar si había leche, por lo que él se levantó y fue a buscar.
Continuó: “Cuando llegó a la refri le dije que no tenía leche y me dijo: bueno, entonces ya me morí. Me lo dijo con las últimas palabras que tenía, porque casi no podía hablar.
"Yo le dije: ¿cómo así?, ¿qué tiene?, ¿por qué dice que se va a morir? Entonces ella me dice: es que me tomé unas pastillas. Yo le dije: ¿qué pasó?, cuéntame", explicó.
Sin pensarlo mucho, el creador de contenido relató que le puso el pantalón, la llevó a la sala de la casa y la trasladó al hospital. “Ella me dijo: me siento mal, no puedo ver”, contó.
Agregó: "Estaba débil, no podía caminar, no se podía mover. Estaba temblando y súper helada. Desde que me dijo que se sentía mal y al momento que nos fuimos (de la casa), no pasaron ni 15 minutos, y en el camino ella iba convulsionando y toda la espuma que sacaba me la tiraba en la camisa".
En el camino, "Dembele hondureño" dijo que " le estaba hablando, le decía que no se durmiera, que me hablara. Tenía las manos entumecidas y yo intentaba tocarla".
"La cargué al hospital y en cuanto me vieron las enfermeras me dijeron: “venga por acá, venga por acá”. La puse en la camilla y ella me orinó y empezó a convulsionar. Me sacaron las enfermeras y comenzaron a hacer RCP", dijo.
Manifestó que luego de ello llamó a su hermana para confirmar si había ingerido pastillas, quien le respondió que había dos sobres y que uno de ellos estaba abierto, presuntamente ingerido por la joven que murió en el hospital el 2 de abril.