Así fue el crimen de “El Barbero”, supuestamente ligado al asesinato de Katherine Mejía

Joel Mejía, mejor conocido como “El Barbero”, fue asesinado de varios impactos de bala en Tocoa, Colón.
“El Barbero” recién había regresado de Estados Unidos y perdió la vida al interior de su propio negocio.
De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el joven.
A causa de los múltiples impactos de bala, la víctima murió de manera inmediata en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica.
El subcomisario Edgardo Barahona confirmó a un medio de comunicación que la primera hipótesis del crimen es “venganza”. Las autoridades indagan si está vinculado al homicidio de Joel Mejía, ultimado en los primeros días de marzo en Tocoa, Colón.
Óscar Adonis, quien aseguró que mantenía una relación con la tiktoker asesinada Katherine Mejía, es una pieza clave en el caso y quien confesó la supuesta vinculación del crimen de “El Barbero” con el de la joven.
Barahona detalló que, según el testimonio del detenido, la tiktoker "habría ordenado previamente el asesinato del barbero porque también sostenía una relación sentimental con él".
"El asesinato de la joven viene por la muerte del barbero, el esposo de Abigail. Supuestamente mi pareja fue la que lo mandó a matar y por eso fue que le vino la muerte a ella", sentenció Adonis. La Policía Nacional investiga si el crimen de Katherine fue una venganza por el asesinato de “El Barbero”.
"Una de las mujeres detenidas por la muerte de la tiktoker era supuestamente la esposa del barbero fallecido. Esto afianza esa línea investigativa de que se trata de un posible caso de venganza, lo que derivó en la muerte de la joven", precisó Barahona al medio de comunicación.
Según versiones preliminares, Abigail, una de las involucradas, habría planificado y participado en el asesinato de Katherine. Ella presuntamente mantenía una relación con “El Barbero”. La joven tiktoker murió degollada; su cuerpo fue hallado sin vida el pasado viernes 16 de abril.
La joven tiktoker murió degollada; su cuerpo fue hallado sin vida el pasado viernes 16 de abril.
La policía de Colón tiene en su poder el carro en el que habrían raptado a la joven Katherine Mejía. Además, se detuvo a cuatro personas ligadas al crimen.